Il prossimo 14 gennaio sarà il giorno dedicato alla presentazione della famiglia Galaxy S21. I nuovi top di gamma realizzati da Samsung si stanno facendo attendere da settimane. In questi giorni le notizie a riguardo si stanno moltiplicando e emergono nuovi dettagli.

Grazie al solito Ice Universe, possiamo scoprire una caratteristica di Galaxy S21 Ultra. Attraverso un post su Twitter apprendiamo che il flagship assoluto di Samsung avrà un display senza precedenti.

In particolare, il device potrà contare sulla risoluzione WQHD+ pari a 3.200 x 1.440 pixel. Inoltre il pannello avrà il refresh rate a 120Hz adattivo, rendendolo estremamente fluido e reattivo.

👏Galaxy S21 Ultra realizes WQHD+ resolution and 120Hz adaptive refresh rate can be turned on at the same time pic.twitter.com/FpiB8jAxyC

— Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2021