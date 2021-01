Nel prossimo futuro anche Apple entrerà nel settore automotive. Il produttore di Cupertino infatti sta lavorando allo sviluppo della cosiddetta “Apple Car”. La vettura è molto attesa e lo sviluppo sta richiedendo più tempo del previsto.

Il progetto è conosciuto con il nome in codice Project Titan e sembra che ci lavorino oltre 5000 persone a Cupertino. Nonostante tutto, Apple mantiene il più stretto riserbo sullo stato attuale dei lavori, tanto da non permettere di capire a che punto è lo sviluppo. Tuttavia, in queste ore è emersa una notizia importante. L’azienda della Mela sta sondando il mercato per realizzare partnership strategiche.

Apple infatti sta contattando varie case automobilistiche per affidare la produzione del veicolo. Le aziende coinvolte sono molte, ma tra i vari nomi è emerso quello di Hyundai. La conferma arriva direttamente da un portavoce del brand coreano.

Hyundai potrebbe realizzare la Apple Car

La stessa Hyundai però ha voluto frenare gli entusiasmi. Al momento infatti il rapporto tra il brand automotive e Apple è solo alle fasi iniziali. Nonostante questa precisazione, la notizia ha fatto subito scalpore. Il titolo di Hyundai ha registrato un incremento del 19% a conferma che gli investitori credono nel progetto.

Purtroppo non sono disponibili maggiori dettagli. La Apple Car è un progetto a lungo termine e non si sa quando sarà pronta. Gli analisti più ottimisti credono che sarà possibile vedere su strada l’auto elettrica della mela entro il 2025. Altri invece sostengono che ci potrebbe volere qualche anno in più, spostando la data di debutto al 2028.