Il prossimo 14 gennaio sarà il giorno in cui Samsung presenterà ufficialmente i nuovi device della famiglia Galaxy S21. Il produttore coreano è pronto a lanciare tre modelli, la variante standard a cui si affiancheranno la “Plus” e la “Ultra”.

Il design tra i tre modelli sarà condiviso e ci saranno alcuni punti di convergenza come per esempio il display dotato di notch tondo posto al centro. La famiglia Galaxy S21 inoltre potrà contare sulle stesse caratteristiche tecniche tra cui i due SoC (Exynos 2100 e Qualcomm Snapdragon 888), la memoria RAM e lo storage interno. Le differenze principali invece si baseranno sulla dimensione del display e sulla dotazione della fotocamera fotografica.

Samsung annuncerà la data di commercializzazione durante l’evento del 14 gennaio. Immediatamente dopo la presentazione partirà la fase di pre-ordine che durerà fino al 28 gennaio. A partire dal 29 gennaio invece partirà la vendita vera e proprio dei tre Galaxy S21.

Samsung vuole coccolare gli utenti che acquisteranno i Galaxy S21 in pre-ordine

Stando a quanto emerso in rete, gli utenti che pre-ordineranno uno dei tre device riceveranno alcuni gadget bonus da parte di Samsung. Acquistando un Galaxy S21 si avrà diritto a ricevere un paio di Galaxy Buds Live e i nuovi Galaxy SmartTag. Il prezzo di questo device dovrebbe partire da 849 euro a seconda del taglio di memoria scelto.

Gli stessi bonus saranno offerti anche a chi preordina la variante Plus dello smartphone coreano. In questo caso il prezzo del device sale a 1049 euro, prezzo di riferimento per i tagli di memoria inferiori a disposizione.

Gli utenti che sceglieranno il Galaxy S21 Ultra saranno quelli più coccolati da Samsung. Infatti, potranno ricevere le nuove cuffie Galaxy Buds Pro la cui presentazione è attesa proprio il 14 gennaio oltre che i Galaxy SmartTag. In questo caso il prezzo atteso parte da 1249 euro ma potrebbe anche essere più alto in quanto non ci son informazioni certe.