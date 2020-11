Nelle scorse ore HMD Global ha tenuto una conferenza sul territorio americano. L’evento è stato annunciato su Twitter senza ulteriori dettagli, quindi l’attesa era molto alta. Tra le prime ipotesi c’era quella che prevedeva il lancio di un nuovo device sotto il brand Nokia.

Effettivamente così è stato con il lancio ufficiale di Nokia 8 V 5G UW. La particolarità di questo smartphone è che si tratta di una esclusiva per gli USA in quanto nato in seguito ad una partnership con Verizon.

Il produttore ha deciso di realizzare un dispositivo 5G che riesca a sfruttare appieno la connettività 5G offerta da Verizon. In particolare la connettività 5G si appoggia sulle frequenze millimetriche denominate anche mmWave.

Nokia 8 V 5G UW debtta negli USA

Guardando alle specifiche tecniche, il Nokia 8 V 5G UW può contare su un display da 6.81 pollici con risoluzione FullHD+. Il notch tondo nella parte sinistra ospita la fotocamera frontale da 24MP. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 765G accompagnato da 6/8GB di memoria RAM e 64/128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico si basa su ottiche realizzate da ZEISS che utilizzano in sistema di elaborazione d’immagine PureView. Il sensore principale è da 64MP a cui si affianca una camera ultrawide da 12MP, una lente macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP.

Il device Nokia inoltre vanta un sensore per le impronte digitali montato sulla cornice laterale e un tasto dedicato a Google Assistant. La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W.

Per chi si stesse chiedendo se questo device arriverà mai in Italia la risposta è no. Tuttavia, c’è anche un buona notizia. Il Nokia 8 V 5G UW non è altro che un Nokia 8.3 5G ribrandizzato e adattato per funzionare sulla rete Verizon. Basterà scegliere la seconda opzione e si potrà godere della stessa scheda tecnica senza dover scegliere i tagli di memoria. Infatti, HMD Global ha optato solo per 8/128GB di RAM e storage sulla versione originale al prezzo di 699 euro.