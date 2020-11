Il prossimo 9 novembre, Nokia terrà una conferenza dedicata al lancio di uno o più nuovi device. L’annuncio arriva direttamente dall’account Twitter del brand che conferma data e ora.

L’evento sembra dedicato esclusivamente al territorio Americano infatti, l’orario indicato è relativo alla costa Est degli Stati Uniti. Tuttavia, possiamo sperare che i nuovi device che saranno presentati potrebbero arrivare anche da noi. Per chi volesse seguire l’evento dall’Italia, bisognerà collegarsi sui canali social di Nokia a partire dalla ore 15.00.

Join us on November 9 at 9:00 AM EST for a special US launch announcement! #NokiamobileLivehttps://t.co/bDlaO9ybks pic.twitter.com/k8wXmvJILy