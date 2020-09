Il processo di elettrificazione dei veicoli sta spingendo le case automobilistiche a modificare la propria offerta. A far parte di questo cambiamento non sono solo i brand che hanno in listino piccole utilitarie ma vengono incluse anche le sportive o i grandi SUV. Anche GMC ha deciso che i tempi erano maturi per presentare il nuovo Hummer EV.

La versione elettrica del mastodontico Hummer è pronta a debuttare il prossimo 20 ottobre. L’azienda ha dato la conferma ufficiale attraverso un video su YouTube. Tuttavia il filmato ha permesso di scoprire anche una feature che sarà presente sul veicolo.

Il nome di questa funzionalità è “Crab Mode” e in sostanza permette al veicolo di muoversi lateralmente come un granchio. In realtà il movimento avviene in diagonale ma è comunque molto interessante vedere un veicolo muoversi in questo modo.

Il nuovo Hummer EV si potrà muovere in diagonale come in granchio



Per ottenere questo risultato, bisogna attivare la modalità “Crab Mode” dal computer di bordo. Il sistema provvederà in automatico a far ruotare tutte e quattro le ruote di un angolo ben accentuato in maniera parallela. Questo permetterà, in fase di accelerazione, di muoversi lateralmente in modo più veloce rispetto al semplice angolo volante.

La soluzione è pensata per favorire gli appassionati del fuoristrada che in questo modo potranno evitare ostacoli particolarmente ostici da superare. In aiuto al guidatore inoltre, ci saranno le telecamere a 360 gradi che permetteranno di avere una panoramica in tempo reale della superficie introno al veicolo.

Ricordiamo che General Motors produrrà varie versioni di Hummer EV. Il modello più potente sarà caratterizzato da una potenza di circa 1000 CV, pari a 735 kW. Questa potenza permetterà di avere prestazioni da Supercar, con uno scatto da 0 a 100 Km/h in appena 3 secondi.