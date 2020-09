Il processo di elettrificazione dei veicoli da parte di Volkswagen sta procedendo in maniera molto spedita. Il Gruppo automotive tedesco infatti in queste ore ha ufficializzato l’arrivo in Italia della ID.3. I primi fortunati clienti hanno preordinato la vettura mesi fa e le consegne proseguiranno per tutto il 2021.

Inoltre, ha fatto il giro del mondo la notizia che Elon Musk ha provato la nuova vettura elettrica. Il CEO di Tesla ha fatto tappa in Germania per controllare i lavori alla Gigafactory di Berlino e ha colto l’occasione per incontrare Herbert Diess, amministratore delegato dell’azienda tedesca. In un incontro ancora segreto, i due hanno parlato del futuro dell’elettrificazione e certamente anche del nuovo modello in arrivo.

Il SUV Volkswagen ID.4 arriverà a breve

Infatti, Volkswagen sta già guardando al futuro e questo futuro ha un nome ben preciso: ID.4. Il nuovo SUV elettrico è sempre più al centro dell’attenzione in quanto il lancio è imminente. L’azienda ha ufficializzato il 24 settembre per un evento via web.

L’azienda spera di riuscire a consegnare le prime vetture entro la fine di quest’anno. La scelta di lanciare un SUV elettrico si è resa necessaria per coprire un settore in rapida espansione come quello dei veicoli di medie e grandi dimensioni ma ad impatto ambientale nullo.

Stando ai piani dell’azienda, Volkswagen ID.4 sarà venduto in Europa, Cina e anche negli Stati Uniti e sarà il primo SUV del brand totalmente elettrico. Il design mantiene le linee e le soluzioni utilizzare sulla ID.3 proprio per dare maggiore enfasi alla famiglia che unisce questi due veicoli.