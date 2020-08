In queste ore è arrivato il primo trailer per LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Il titolo è stato annunciato oltre un anno fa, ma da quel momento in poi se ne sono perse le tracce, almeno fino ad ora.

Il gioco è sviluppato dai ragazzi di TT Games e pubblicato da Warner Bros. Games promette ore e ore di divertimento all’interno della “Galassia lontana lontana“. La storia si svolgerà lungo tutto l’arco narrativo di Star Wars e coprirà tutti e nove i film della “Skywalker Saga”.

Come da tradizione, la storia sarà accompagnata dal classico umorismo a cui i giochi LEGO ci hanno abituato. Non mancheranno avventure fedeli alle versioni cinematografiche ma anche tanta esplorazione per cercare tutti i segreti nascosti nel gioco. Inoltre, sarà possibile personalizzare i personaggi per creare un Jedi o un Sith estremamente buffo ma altrettanto potente.

Il trailer di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga si può ammirare sul canale YouTube ufficiale di LEGO.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga finalmente si mostra



Il video permette anche di scoprire la data di uscita del gioco. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga arriverà sugli scaffali durante a primavera 2021. Il titolo sarà disponibile per tutte le principali console. Sono incluse Xbox One e PlayStation 4 ma anche le console next-gen Xbox Series X e PlayStation 5. Non manca il supporto a Nintendo Switch.

Gli sviluppatori hanno pensato anche ad una Edizione Deluxe che oltre a contenere il gioco completo potrà contare anche sul “Character Collection Bundle Pack”. Si tratta di una espansione che include sei personaggi tratti dagli altri film e serie TV di Star Wars. Inoltre, acquistando la versione fisica della Edizione Deluxe si troverà anche una minifigure da collezione di Luke Skywalker.