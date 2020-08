In queste ore la Warner Bros. Pictures e la DC hanno rilasciato il nuovo trailer di “The Batman“. Il film può essere considerato una sorta di spin-off dedicato esclusivamente all’Uomo Pipistrello e farà parte del DC Extended Universe.

Il film “The Batman” sarà diretto da Matt Reeves e vede come protagonista Robert Pattinson. Al momento i dettagli sulla trama sono molto limitati ma, stando alle dichiarazioni precedenti, la storia dovrebbe coprire i primi tempi di attività del vigilante mascherato.

Grande importanza sarà data al dualismo Bruce Wayne/Batman in quanto l’uno non è nulla senza l’altro. Nel cast spicca un altro nome importante come quello di Colin Farrell che interpreterà il Pinguino.

Il primo trailer mostra varie scene in cui Batman fronteggia alcuni criminali. Siamo certi che non mancheranno combattimenti avvincenti e inseguimenti con la Batmobile. Dal trailer inoltre emerge come il vigilante sfrutterà appieno i suoi due principali alleati, il buio e i gadget.

La data di uscita del film è fissata per il primo ottobre 2021. Purtroppo la produzione ha risentito particolarmente degli effetti causati dalla pandemia globale. Tuttavia, per consolare i fan, il regista Matt Reeves ha pubblicato un interessante Tweet. Nel cinguettio si possono ammirare il logo ufficiale del film e un artwork ispirato a “The Batman“.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020