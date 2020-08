L’attesa verso la nuova PlayStation 5 cresce ogni giorno di più, ma per poterla toccare con mano bisognerà aspettare la fine dell’anno. Inoltre, un altro dubbio che affligge tutti gli utenti che vogliono fare l’upgrade è il prezzo. Il costo della nuova console Sony non è ancora stato annunciato, ma possiamo ipotizzare che sarà piuttosto alto, almeno al momento del lancio.

Tuttavia, la console next-gen nipponica sembrerà quasi regalata in confronto all’edizione speciale che Truly Exquisite ha intenzione di presentare. Il brand, con base a Londra, è specializzato nella realizzazione di edizioni custom di vari device caratterizzate dal lusso.

In arrivo una PlayStation 5 placcata d’oro a 24 carati

Il nuovo progetto è una versione estremamente lussuosa della console Sony. Per raggiungere il proprio obiettivo, come si può evincere dal sito ufficiale, sarà lanciata una PlayStation 5 placcata d’oro. Truly Exquisite ha confermato l’arrivo di una versione realizzata in Oro a 24 carati della console next-gen. A richiesta, invece, saranno realizzate anche versioni in platino e in oro rosa ma a 18 carati.

Al momento non ci sono immagini ufficiali della console, ma possiamo immaginare che saranno estremamente lussuose. Infatti, oltre alla PlayStation 5, il set offerto da Truly Exquisite includerà anche un controller DualSense e un headset Pulse 3D Wireless. Questo significa che anche gli accessori saranno ricoperti di oro in abbinamento alla console.

Purtroppo il prezzo di questo “gioiello” non è stato ancora svelato. Non si hanno informazioni neanche sulla disponibilità ufficiale. Tuttavia, gli utenti interessati ad acquistare una PlayStatione 5 così esclusiva possono registrarsi sul sito ufficiale di Truly Exquisite per ottenere tutte le informazioni in anteprima.