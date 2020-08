Si sta avvicinando Settembre e con il nuovo mese anche la tradizionale finestra di lancio dei nuovi device Apple. L’azienda di Cupertino ha sempre presentato i nuovi smartphone verso la metà del mese ma quest’anno potrebbe essere diverso. Al momento non è chiaro se la famiglia iPhone 12 arriverà direttamente ad ottobre o se la fase di commercializzazione verrà sdoppiata.

Apple potrebbe presentare i nuovi iPhone 12 come da tradizione a settembre, ma la disponibilità per l’acquisto ci sarà a partire dalle settimane successive al lancio. Questo permetterebbe all’azienda di recuperare almeno un paio di settimane per ultimare i lavori sospesi a causa della pandemia.

Nonostante questa fase di incertezza, ci sono alcune cose che i leaker ritengono sicure. In particolare lo YouTuber Jon Prosser ha postato un video in cui anticipa parecchie novità sui device Apple.

Ecco le ultime novità su iPhone 12

Secondo le sue fonti, i nuovi iPhone 12 avranno delle cornici estremamente ridotte. Questa scelta avrà sia una funzione estetica ma anche ergonomica. Uno dei vantaggi delle cornici ridotte è che il display sembrerà più grande e di conseguenza il notch sembrerà meno invasivo. All’interno del notch sarà integrato un nuovo sistema di sensori per gestire il Face ID e la nuova tecnologia permetterà aumentare le possibilità di sblocco.

Rimanendo in ambito display, il leaker è certo che il pannello supporterà il refresh rate a 120Hz. La funzionalità sarà attivabile direttamente dall’utente o sarà possibile lasciar decidere al sistema quando sfruttarla.

Per quanto riguarda il comparto fotografico di iPhone 12 Pro Max, i sensori saranno più grandi rispetto alla versione base. Questa scelta permette di catturare più luce e migliorare la resa delle foto. Inoltre, sarà presente una camera LiDAR che supporterà la messa a fuoco laser.

Provando ad immaginare la disponibilità per il preordine, il leaker indica il 12 ottobre come data di riferimento per iPhone 12. Le prime consegne inizieranno la settimana successiva per il modello base. Per iPhone 12 Pro, e probabilmente anche per la versione Pro Max, invece bisognerà attendere almeno fino a novembre.