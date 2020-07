Con grande sorpresa, Honor potrebbe presentare a breve un notebook da gaming notebook. Le indiscrezioni sembrano indicare che il debutto del nuovo device potrebbe avvenire addirittura a luglio, con un lancio ufficiale ad agosto.

La notizia arriva da un leaker cinese che di solito è in buoni rapporti con Huawei e Honor. Inoltre, a confermare indirettamente questa possibilità ci ha pensato direttamente il produttore con un post su Weibo, il social network cinese. Nel post si può leggere un messaggio congiunto di Honor e AMD su un device pensato per il gaming.

Considerando le tempistiche per avviare la campagna pubblicitaria e alzare l’hype dei consumatori, possiamo essere certi che la presentazione avverrà a breve. Per il momento è presto per parlare di specifiche tecniche ufficiali, ma possiamo provare ad immaginare come sarà il prossimo notebook Honor da gaming.

Honor pronta a lanciare un notebook da gaming

Considerando la collaborazione con il chipmaker, certamente i nuovi device Honor equipaggeranno gli ultimi processori AMD disponibili. In realtà è possibile che il produttore lanci almeno due notebook. Il primo device sarà quello da gaming. Il presidente di Honor, George Zhao, ha confermato che un notebook da gaming è nei piani dell’azienda da tanto tempo e finalmente l’attesa sembra finita.

Il secondo terminale sarà invece una versione rivista di Honor MagicBook Pro 2020. Questo device infatti è arrivato sul mercato con i processori Intel di 10a generazione. Considerando la nuova partnership, non è da escludere una nuova versione con processori AMD. I nuovi processori apparterranno alla famiglia Ryzen 4000 mentre le altre specifiche dovrebbero rimanere invariate. Troveremo quindi lo stesso display da 16 pollici, accompagnato da un SSD fino a 512GB e fino a 16GB di RAM.