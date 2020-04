Almeno per due settimane continuerà la quarantena degli italiani. La piattaforma satellitare, in assenza di eventi sportivi o calcistici, sta garantendo ad i suoi abbonati una ricca programmazione composta principalmente da serie tv e film. Su Sky, insomma, gli utenti hanno grande scelta anche durante l’emergenza Coronavirus.

Sky, le offerte speciali che tutti i clienti possono scegliere

Specie in assenza di eventi sportivi, per Sky è fondamentale assicurarsi la fedeltà degli abbonati. Anche in questo mese di aprile, il gestore di telefonia garantisce due offerte speciali.

La principale promozione della tv satellitare è relativa al decoder di nuova generazione, Sky Q. Gli abbonati che risultano iscritti da più di sei anni e che in maniera contestuale sono affiliati alla promozione Extra avranno la possibilità di acquistare il nuovo decoder al costo di 49 euro. Il prezzo originale del decoder si attesta sui 99 euro.

L’utilizzo di SkyQ mette a disposizione degli abbonati alcuni servizi davvero importanti. In primo luogo, gli utenti avranno a disposizione la tecnologia del 4K per film, serie tv ed anche competizioni sportive. Determinante è poi anche la presenza di app come Netflix, Mediaset Play e DAZN.

La seconda grande promozione di Sky è quella relativa al pacchetto Intrattenimento Plus. I clienti Sky che hanno un piano d’abbonamento attivo con i ticket Famiglia e Cinema potranno attivare un profilo Netflix a costi da ribasso. Al costo di 6,99 euro gli utenti si garantiranno un profilo per Netflix Standard. Coloro che desiderano la sottoscrizione a Netflix Premium dovranno invece pagare 10,99 euro al mese.