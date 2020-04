WhatsApp: la crisi lo fa tornare a pagamento, il messaggio è in chat

Il periodo che sta affrontando l’Italia non è di certo dei più semplici, anzi non si ha memoria di una crisi del genere. Proprio ora WhatsApp sembra tornare ancor più utile del solito visto che le persone non hanno la possibilità di incontrarsi fisicamente. Essendo tutti chiusi in casa, la situazione è diventata molto pesante ma la nota applicazione di messaggistica riesce ad alleviare le pene.

Sono infatti tantissimo le funzioni che potete sfruttare per stare vicino ai vostri cari, come chiamate e videochiamate oltre ai messaggi. Tutto ciò è ovviamente gratuito, proprio come WhatsApp ha disposto ormai diversi anni fa passando dall’essere a pagamento a totalmente gratis. Questa politica è stata portata avanti fino ad oggi, e ve lo diciamo: andrà avanti così per sempre. Nelle ultime ore però qualcuno avrebbe scopato in chat un messaggio molto strano, il quale avrebbe portato le persone ad entrare nel panico.

WhatsApp, tante persone parlano di un nuovo messaggio che annuncia il ritorno a pagamento

WhatsApp tornerà a pagamento. Questo è quanto descritto a grandi linee dal messaggio di cui tutti stanno parlando nelle ultime ore. In realtà, come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, WhatsApp resterà gratuito per sempre. Si tratta pertanto di una fake news a messa in giro da qualcuno che non aveva di meglio da fare.

Sembrerebbe che la persona che ha cominciato a far girare questa bufala, avrebbe preso al balzo la crisi che il mondo sta vivendo. State però molto tranquilli, visto che il messaggio non ha alcun tipo di valore.