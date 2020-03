Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale per “Lost in Space”. Le avventure della famiglia Robinson potranno avere una conclusione definitiva. A darne la conferma ci ha pensato la stessa Netflix con un comunicato stampa.

La terza stagione di “Lost in Space” ha avuto il via libera e permetterà di scoprire come procederà il viaggio dei protagonisti verso Alpha Centauri. In più, questa nuova stagione sarà quella conclusiva per le avventure degli astronauti.

La notizia della conclusione della serie però non deve sorprendere gli appassionati. Gli sceneggiatori hanno pensato sin dall’inizio alla storia come una trilogia. L’avventura della famiglia Robinson avrebbe dovuto avere caratteristiche ben precise nella mente degli autori.

Lost in Space si avvia verso la conclusione

La prima stagione serviva da introduzione ed inizio dell’avventura e la parte centrale si sarebbe concentrata maggiormente sulle dinamiche create. La fine invece è ancora tutta da scoprire, ma gli autori assicurano che sarà un finale epico.

Il produttore esecutivo Zack Estrin e Netflix hanno firmato un accordo pluriennale, incentrato sulla produzione di nuove serie esclusive. Questo significa che una volta terminate le avventure di “Lost in Space” ci saranno nuove storie da raccontare per Estrin.

Tra i protagonisti di “Lost in Space” troviamo Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey. Il debutto della terza stagione è previsto per il 2021 quindi bisognerà aspettare ancora un po. Ricordiamo che la serie è un remake in chiave moderna di una serie cult degli anni ’60 e l’accoglienza del pubblico è stata molto calda.