Il lancio dei nuovi top di gamma Huawei sarà un evento speciale sia per il produttore che per la Cina. La famiglia P40 sarà composta da almeno due device, la versione base e la versione Pro e il debutto è atteso per il prossimo 26 marzo. Nel rispetto della salute di tutti, il brand dovrebbe effettuare la presentazione in streaming.

Tuttavia, in attesa dell’evento, stanno iniziando a circolare le prime immagini ufficiali dei nuovi flagship. In particolare sembra che Huawei abbia intenzione di realizzare una serie di Edizioni speciali per la serie P40.

Sul Weibo, il social network cinese, è stata pubblicata l’immagine che trovate in apertura che mostra vari stili per la cover posteriore. Secondo quanto mostrato, sembra che Huawei abbia intenzione di realizzare diverse versioni di P40 denominate Dragon Edition, Gundam Edition, Aerospace Edition e molto altro.

Huawei P40 Edizione Speciale potrà costare oltre 12 mila Euro

Ogni versione è caratterizzata da un particolare disegno che rende il modello unico ma riconoscibile. Ovviamente, trattandosi di Edizioni Speciali, anche i prezzi saranno importanti. I Huawei P40 Special Editions partiranno da 999 Euro per la variante dotata di 8/128GB mentre si sale a 1099 Euro per 8/256GB. Sarà possibile acquistare anche una edizione con più memoria, dotata di 8/512GB a “soli” 1249 Euro.

Inoltre, la Aerospace Edition sarà molto più che un semplice device di fascia alta. Infatti è previsto un prezzo esorbitante che arriverà a toccare i 12499 Euro. Esattamente, avete letto bene e non si tratta di un errore di trascrizione. Tuttavia, con questa cifra, Huawei sembra intenzionata ad offrire un servizio di personalizzazione unico e probabilmente anche servizi dedicati ai propri utenti.

Al momento queste informazioni sono da considerarsi un rumor, ma essendo molto specifiche potrebbero anche essere ufficialmente annunciate a breve. Non resta che attendere il lancio della famiglia Huawei P40 per scoprire maggiori dettagli.