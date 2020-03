Oltre al pericolo concreto della diffusione del Coronavirus, che da settimane terrorizza (anche eccessivamente) le persone di tutto il mondo, questo virus ha diffuso anche notevole disagio ovunque fosse necessario che un numero ingente di persone si riunisse. Lo abbiamo visto con il Mobile World Congress 2020, che avrebbe dovuto tenersi proprio in questi giorni a Barcellona, ma che è stata annullata a causa della rinuncia della gran maggioranza delle aziende coinvolte. Questa cosa è successa in diverse altre occasioni e anche quando un evento non viene annullato, molte aziende e molte persone, rinunciano comunque a parteciparvi, proprio come ha scelto di fare la Kojima Production in occasione della Game Developers Conference 2020 (GDC).

Ecco cosa sappiamo sulla Kojima Production e sul GDC 2020

La Kojima Production avrebbe dichiarato in un post su Twitter che la ragione della rinuncia alla partecipazione alla GDC 2020 di San Francisco, sia proprio a causa delle varie preoccupazioni crescenti che riguardano il coronavirus. È stato quindi annullato il panel riguardante la filosofia del design di Death Stranding con Hideo Kojima. Oltre a questo, avrebbe dovuto esserci una sessione sulla programmazione delle IA tenuta da Eric Johnson che a sua volta è stata cancellata. La Kojima Production non è l’unica grande azienda ad aver rinunciato a questa importante conferenza, poiché prima di essa, già la Sony e la Oculus di Facebook avevano deciso di rinunciare. l’evento non è stato al momento annullato e dovrebbe tenersi per Marzo 2020, ma non è purtroppo ancora detta l’ultima parola. Infatti in seguito a queste tre famose aziende, anche la Electronic Arts ha deciso di non presenziare. La Sony oltretutto ha deciso di rinunciare anche al Pax East 2020 che si sta tenendo in questi giorni a Boston.