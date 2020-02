La Penny Arcade Expo (conosciuta anche come PAX) è una fiera americana in cui videogiochi, giochi arcade e giochi da tavolo vengono presentati ogni anno in diverse città: Philadelphia, Boston, Seattle e Sant’Antonio, nonché a Melbourne, in Australia. Si tratta di un evento molto atteso all’interno del quale vengono presentate spesso anche le demo dei videogiochi più attesi ogni anno, esattamente come quest’anno accadrà per The last of Us 2, videogioco della Naughty Dog ormai attesissimo e in uscita a Maggio 2020. Il prossimo pax si terrà a Boston dal 27 febbraio al primo marzo 2020 e sembra proprio che il videogioco presenterà una demo giocabile, lunga addirittura un’ora.

Ecco quanto sappiamo sulla demo, sul gioco e sull’evento ormai alle porte

Eravamo già al corrente che in questo secondo capitolo di una delle saghe horror più amate di questi ultimi 10 anni, l’unico personaggio giocabile sarà Ellie, al contrario del primo capitolo in cui i personaggi erano due: Joel, era infatti l’altro personaggio giocabile a parte la ragazza. Sono già molte le notizie trapelate su questo gioco che uscirà come sappiamo, in esclusiva per PS4, come ad esempio la presenza di una serie di contenuti per adulti che saranno presenti in esso, novità assoluta per La Naughty Dog e anche per la saga stessa.

La demo in questione si chiama Patrol, e si focalizzerà oltre che su Ellie, su Dina, sua accompagnatrice nei dintorni della città di Jackson, allo scopo di uccidere infetti. Inutile dirvi che, essendo i posti limitati in occasione di questo evento, la Sony ha raccomandato la prenotazione di un posto attraverso l’applicazione PlayStation Experience. Nell’attesa di nuovi e imminenti dettagli, ricordiamo inoltre che già in occasione del PAX 2013 era stata presentata la demo del primo capitolo, rimane quindi una simpatica tradizione per loro, presentarla a questo evento.