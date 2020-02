Tom Kapinos è l’ideatore della serie televisiva statunitense Lucifer, fiction di genere fantasy e commedia. Arriva su Fox nell’anno 2016, ma la piattaforma di streaming online Netflix nel 2019 decide di acquistare i diritti di licenza per offrire ai suoi utenti la visione della fiction.

Una serie televisiva molto amata e a colpire notevolmente è il personaggio principale Lucifer Morningstar interpretato da Tom Ellis. Attualmente sono disponibili quattro stagione, ma i fan attendono un seguito visto il finale che ha suscitato diversi dubbi. Ad attirare l’attenzione di fan, però, è il giovane attore Ellis durante un’intervista. Eccovi svelati tutti i particolari.

Lucifer sta per arrivare con una quinta stagione: ecco quali sono le novità

In tantissimi continuano ad aspettare la quinta stagione di Lucifer e secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno. Alcune voci da corridoio comunicano che le puntate saranno sedici in totale e che la serie televisiva sarà divisa in due parti.

Ad attirare l’attenzione sono le parole di Tom Ellis durante l’intervista per Collider qualche settimana; in particolare: “Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, e ti lasciano con dei grossi cliffhanger e la gente viene lasciata insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine. Penso che a tutti noi piacerebbe tornare e fare una quinta stagione. Dobbiamo solo vedere cosa ne pensa Netflix”.

E’ ancora presto per una data d’uscita, ma qualche informazione in più potrebbe essere rivelata a breve.