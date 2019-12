Qualche settimana fa è stato annunciato per il mercato cinese un nuovo smartwatch targato Amazfit, cioè l’Amazfit Sports Watch 3. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha presentato ufficialmente un’edizione speciale di quest’ultimo denominata Amazfit Sport Watch 3 Star Wars Edition.

Amazfit Sports Watch 3 Star Wars Edition è ufficiale

Peculiarità di questa nuova edizione dello smartwatch Amazfit è, come suggerito dal nome, il suo richiamo alla famosa saga di film Star Wars. Il cinturino del terminale, infatti, è caratterizzato da due colorazioni, rossa e bianca, con dei chiari motivi dedicati ai film di questa saga. Anche dal punto di vista delle watch faces, ad esempio, troviamo delle immagini della saga di Star Wars.

Oltre a queste caratteristiche, il resto delle specifiche tecniche del nuovo smartwatch dell’azienda cinese Huami rimangono ovviamente invariate. Il quadrante ospita un display con una diagonale pari a 1.34 pollici in risoluzione 320 x 320 pixel. Nello specifico, si tratta di un pannello di tipo riflettente e questa sua peculiarità rende il display visibile praticamente in qualsiasi condizione di luminosità, anche sotto luce diretta del Sole. I consumi energetici, poi, sono ovviamente ridotti rispetto a un classico display ad esempio AMOLED.

Sono inoltre presenti diverse modalità sportive come la camminata, il ciclismo e il nuoto in piscina. Come connettività troviamo poi sia il GPS che il chip NFC per i pagamenti contacless e non manca ovviamente il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco.

Prezzi e disponibilità

Amazfit Sports Watch 3 Star Wars Edition sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal prossimo 19 dicembre ad un prezzo di vendita di circa 205€ al cambio attuale.