L’attesa verso il nuovo OnePlus 13 sta iniziando ad aumentare e gli utenti sono curiosi di scoprire quale sarà il design del nuovo flagship. Le indiscrezioni sul terminale stanno iniziando a trapelare, confermando che il possibile lancio sia ormai molto vicino.

In particolare, stando a quanto affermato dal noto Digital Chat Station (DCS), il nuovo OnePlus 13 potrà contare su un interessante primato. Il device sarà il primo al mondo ad arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm di nuova generazione.

Il tanto atteso Snapdragon 8 Gen 4 farà il proprio debutto commerciale proprio con il flagship cinese. Grazie a questa piattaforma hardware rinnovata dal chipmaker americano, ci aspettiamo prestazioni incredibili.

OnePlus 13 sarà il nuovo flagship dell’azienda e potrà contare sulle performance estreme garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Le voci sullo Snapdragon 8 Gen 4 indicano valori di performance elevatissimi, ben più alti della precedente generazione. Alcuni analisti indicano che le prestazioni potrebbero pareggiare perfino quelle di Apple M4, una soluzione pensata per PC e laptop.

Qualcomm ha lavorato oltre che sulla potenza, anche sull’efficienza energetica. Questo significa ch il SoC Snapdragon 8 Gen 4 sarà più parco nei consumi e non consumerà eccessivamente la batteria dello smartphone.

Passando alle ulteriori caratteristiche tecniche del device, ci aspettiamo la presenza di un nuovo sensore di impronte digitali che funzionerà basandosi sugli ultrasuoni. Inoltre, OnePlus starebbe sviluppando una batteria di nuova generazione basata sull’anodo di silicio.

Il display atteso sarà di tipo OLED da 6.8 pollici con risoluzione 2K. Il comparto fotografico, invece, sarà composto da una tripla ottica ma, al momento, non è possibile scendere maggiormente nei dettagli.

Non è chiaro il periodo di lancio ma possiamo aspettarci che il device possa arrivare tra la fine dell’anno e i primi giorni del 2025. Infatti, la precedente generazione è stata presentata in anteprima in Cina alla fine del 2022, arrivando nei mercati globali a gennaio 2023.