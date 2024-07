L’operatore telefonico virtuale CoopVoce si appresta a portare una nuova proposta a basso costo super interessante e super conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 50. Si tratta di una super offerta e le novità non finiscono qui. L’operatore ha infatti deciso di offrire ai suoi clienti 25 euro di bonus di traffico telefonico. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 50, nuova offerta in arrivo con una bella sorpresa

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 50. Quest’ultima avrà un costo di soli 5,90 euro al mese. Con questa piccola spesa, gli utenti avranno a disposizione molte cose.

Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, gli utenti avranno inclusi nel bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. Come già detto, però, le sorprese non finiscono qui.

Attivando l’offerta in questione, gli utenti avranno infatti la possibilità di ricevere 25 euro di traffico telefonico totalmente gratuito. Gli utenti potranno quindi utilizzarlo per svariate cose, tra cui inviare SMS ed effettuare delle chiamate. Secondo quanto riportato dall’operatore virtuale, l’offerta CoopVoce Evo 50 sarà disponibile all’attivazione a partire dal prossimo 8 agosto 2024. Gli utenti avranno tempo per attivarla fino al prossimo 4 settembre 2024. Ricordiamo che questa offerta sarà riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Ricordiamo comunque che sul proprio sito ufficiale, l’ipoteraro dell’azienda sarà pronto a breve. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dell’operatore non perdervi nessuna offerta favolosa.