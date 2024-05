Xiaomi SU7: la berlina elettrica fa ancora parlare di sé

L’industria automobilistica cinese ha visto un’ondata di interesse intorno alla Xiaomi SU7. La berlina elettrica ha rapidamente catturato l’attenzione sia in Cina che oltre i suoi confini. A poco più di un mese dal suo lancio sul mercato, la SU7 ha infatti già conquistato oltre 100.000 clienti. Questo numero pazzesco le ha permesso di stabilirsi sul mercato con successo, divenendo una delle concorrenti più temibili del momento.

Non è solo l’impressionante vendita a rendere questa vettura speciale. A contribuire alla sua immediata fama ci sono anche il suo ciclo di vita e le prestazioni su strada. Ultimamente, le parole del fondatore di Xiaomi Auto, Lei Jun, hanno inavvertitamente alimentato una discussione sulla durata della SU7. Lei Jun ha affermato erroneamente che il suo ciclo di vita fosse compreso tra 150.000 e 200.000 chilometri. Questo malinteso ha spinto l’azienda a una rapida smentita. In essa ha spiegato che la vettura è stata sottoposta a molti test prima di entrare in produzione.

Test rigorosi e investimenti per ottenere una Xiaomi SU7 affidabile

Xiaomi Auto ha enfatizzato ancora una volta il rigore dei collaudi a cui è stata sottoposta la SU7, superando di dieci volte quelli effettuati dalla concorrenza. Grazie a test su strada, in pista e test di durata estesi, la berlina elettrica cinese è stata messa alla prova in ogni fase dello sviluppo. Anche dopo l’avvio della produzione, la società continuerà ad eseguire test sui modelli per garantire che la vettura sia affidabile come promesso. La società ha infatti investito molto nella qualità e nell’affidabilità della SU7. Alcuni esemplari di pre-produzione hanno addirittura accumulato 5,4 milioni di km i prima del lancio ufficiale. L’impegno ha ripagato e la SU7 ha conquistato rapidamente il favore del pubblico, richiamando l’attenzione dei clienti, portando l’azienda ad aumentarne la produzione.

Proprio per soddisfare la crescente domanda, Xiaomi ha annunciato l’introduzione di un secondo turno nello stabilimento di produzione, con il nuovo obiettivo di produrre circa 20.000 auto al mese. Anche con gli sforzi per aumentare la produzione, l’intera capacità produttiva per il 2024 è già esaurita ed ora l’attesa media per ottenere una SU7 è lunga almeno 30 settimane.