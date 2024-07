Offerte imperdibili di Kena Mobile: minuti e giga a prezzi scontati

è uno degli operatori telefonici più vantaggiosi attualmente all’interno del panorama italiano.

Se si vuole cambiare operatore e si è indecisi su quale scegliere, Kena Mobile può rappresentare una valida alternativa, grazie alle sue promozioni vantaggiose.

Ricordiamo che Kena Mobile è un operatore telefonico virtuale, che per offrire i propri servizi si appoggia sulla rete di TIM, e ciò permette al gestore di fornire quindi alla propria clientela dei servizi di ottima qualità senza dimenticare i prezzi eccellenti.

Le offerte di questo periodo, oltre ai soliti minuti illimitati e tanti giga tra cui scegliere, offrono anche calcio, sport, intrattenimento e buoni spesa su Amazon.

Kena Mobile: quali sono le migliori offerte del momento?

Passare a Kena Mobile in questo periodo conviene in maniera particolare, poiché con alcune offerte verranno aggiunti dei buoni regalo spendibili su Amazon. Vediamo quali sono le offerte interessate.

Per tutti i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali, ad esempio Iliad, Fastweb, Poste Mobile e tanti altri, il gestore propone un’offerta esclusiva che comprende 200 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 € al mese, più 1 mese omaggio con costo di attivazione gratuito, oppure 230 giga di Internet, minuti illimitati, 200 SMS più 1 buono Amazon da 10 € a soli 6,99 € al mese, con il primo mese gratuito e attivazione gratuita.

Per tutti i clienti provenienti dagli operatori telefonici descritti in precedenza e per i nuovi numeri, Kena Mobile propone invece 250 giga di Internet, minuti illimitati, 200 SMS e un buono regalo Amazon da 10 € a soli 7,99 € al mese, con il primo mese gratuito e attivazione gratuita, oppure 330 giga di Internet, minuti illimitati, 200 SMS e un buono regalo Amazon da 10 €, a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita.

Infine, l’operatore virtuale propone Kena TIMVISION, offerta che include calcio, sport e intrattenimento a soli 30,99 € per i primi tre mesi e 40,99 € al mese a partire dal mese successivo.