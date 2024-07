Il 13/14 luglio Piazza Gae Aulenti a Milano si è trasformata a tutti gli effetti in un vero e proprio salone di bellezza firmato Shark Beauty, l’occasione perfetta per conoscere da vicino lo Shark FlexStyle, uno strumento multi-styling 5in1 che offre asciugatura rapida e tanti look diversi adatti a tutte le tipologie di capelli.

Nel corso dell’evento un team di parrucchieri esperti è stato completamente a disposizione dei visitatori, fornendo sia consigli personalizzati sull’acconciatura più consona all’utente, che sull’utilizzo del suddetto prodotto (oltre che dei suoi numerosi accessori). I visitatori hanno potuto facilmente arricciare, lisciare, volumizzare o definire i propri capelli, ottenendo sempre risultati dalla qualità elevata, che spaziano dal liscio lucente, fino ad onde di lunga durata.

Shark FlexStyle è un punto di svolta nella routine di cura dei capelli, misura la temperatura 1000 volte al secondo, ed integra numerosi accessori: cilindri avvolgenti (tecnologia Coanda che avvolge e modella solo con la potenza dell’aria), spazzola ovale (per una maggiore elasticità e volume alla piega), spazzola piatta (per pettinare e lisciare contemporaneamente), concentratore (per asciugare e lisciare i capelli senza sforzo) e diffusore (per esaltare i ricci naturali).

Shark FlexStyle: un concentrato di tecnologia

All’interno della confezione è possibile trovare una custodia rigida realizzata completamente in pelle, dove inserire anche tutti gli accessori. Da notare, e ricordare, che il prodotto è stato progettato For All Hairking, ovvero per tutti i capelli e tutti i modi di essere, indipendentemente dalla texture e dal tipo di capello (sia esso riccio, ondulato, liscio o simili).

Per maggiori informazioni, e per conoscere in modo dettagliato da vicino il prodotto, collegatevi subito su Sharkbeauty.it, dove potrete anche acquistare Shark FlexStyle al prezzo di listino di 299,99 euro. Lo stesso dispositivo, se interessati all’acquisto, lo potete trovare anche su Amazon, la spesa e la cifra da investire per l’acquisto non cambia rispetto alla suddetta.