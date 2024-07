Olimpiadi di Parigi: bloccati i treni con attacco alla rete TGV

Esattamente oggi a partire dalle 19:30 si apriranno ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Cerimonia di Apertura sancirà l’inizio della manifestazione a 5 cerchi che però già sta facendo discutere per via di un sabotaggio avvenuto alla rete ferroviaria. Ad essere colpita sarebbero state ben 3 linee su 4 del TGV Atlantico, Nord ed Est.

Secondo quanto riportato dalla società ferroviaria francese SNCF, sarebbe arrivato un attacco massiccio in grado di paralizzare la rete in poco tempo.

Le linee dell’alta velocità sono state danneggiate da alcuni incendi appiccati in maniera dolosa. Tutto è avvenuto in maniera simultanea bloccando dunque la circolazione dei treni in alcuni casi. Chiaramente tutte le riparazioni necessarie sono in corso d’opera per garantire il normale svolgimento della giornata, probabilmente la più importante. Sebbene le operazioni siano state tempestive, ai tempi di ripristino potrebbero comportare problemi lungo tutto il fine settimana. Stando a quanto riportato, questa problematica colpirà circa 800.000 viaggiatori.

Giochi Olimpici di Parigi 2024: la linea TGV è stata sabotata

Tutti i clienti che vedranno il loro treno spostato, riceveranno un SMS. In tutti i casi è stato consigliato ai viaggiatori di rimandare il proprio viaggio e di non andare nelle stazioni. Tutti i biglietti già fatti potranno essere rimborsati. Da chiarire che la linea TGV Sud-Est non è interessata da questi disagi.

Queste sono state le parole dichiarate da parte della ministra dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Amèlie Oudèa-Castèra:

“Voglio esprimere la mia ferma condanna per quanto sta accadendo questa mattina; è veramente allarmante. Opporsi ai Giochi significa opporsi alla Francia, alla propria squadra e al proprio Paese. Esamineremo le conseguenze per viaggiatori e atleti e assicureremo che tutte le delegazioni siano regolarmente trasportate ai luoghi delle competizioni.”

Si spera dunque che il problema possa rientrare quanto prima possibile per favorire il corretto svolgimento degli spostamenti soprattutto in questi giorni.