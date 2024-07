1Mobile di recente ha lanciato una nuova e allettante offerta denominata Start XPlus Reward. Essa promette di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti con un prezzo competitivo e una serie di vantaggi davvero notevoli. La promo è disponibile al prezzo di 4,99€ al mese, ridotto ulteriormente a 4,49€ dal terzo rinnovo. Essa include 20GB di traffico internet, che diventano 30GB con la terza mensilità. I clienti potranno anche usufruire di minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali e 30 SMS. Il tutto con un costo di attivazione contenuto. Ovvero 10€ per le nuove SIM e 5€ per chi effettua la portabilità da altro operatore.

1Mobile: condizioni e compatibilità, tutto quello che devi sapere

Tale promozione è valida fino al 31 luglio 2024, offrendo così un periodo più esteso per poterne approfittare. È importante notare che l’attivazione deve essere completata entro il primo rinnovo. Pena l’addebito dei 5€ di attivazione inizialmente scontati. In più per coloro che decidono di cambiare gestore entro i primi 180 giorni, i bonus iniziali verranno trattenuti dal credito residuo. I GB non utilizzati non sono cumulabili. Una volta esauriti, si potrà continuare a navigare con un costo aggiuntivo di 0,50€ ogni 100MB. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Ma verrà sospesa in caso di credito insufficiente fino a una ricarica successiva.

1Mobile ha previsto condizioni chiare per l’offerta. In caso di due rinnovi consecutivi senza credito sufficiente, essa sarà sospesa fino a quando non verrà effettuata una ricarica idonea. Per disattivare la promo, basterà utilizzare la stringa *11*506*0#. Continuando però a mantenere l’accesso alle unità rimanenti fino alla data di scadenza del ciclo mensile. È possibile anche cambiare promozione. Ma è necessario cancellare prima quella esistente tramite app o digitando *11# e poi la stringa di attivazione della nuova opzione desiderata. Questa operazione ha un costo totale di 15€ più il canone mensile della nuova soluzione scelta.