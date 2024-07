WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione eccezionale. Quest’ ultima permetterà la traduzione automatica dei messaggi in arrivo. Un’aggiunta notevole alla già popolare app di messaggistica. Inizialmente, sarà disponibile per alcune delle lingue più diffuse. Tra cui inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, hindi, arabo e russo. Interessante notare che, per ora, il francese non è incluso. Nonostante la sua ampia diffusione, soprattutto in Africa. Per gli utenti di lingua italiana, invece, sarà introdotta in un secondo momento.

Le novità di WhatsApp nel 2024

Questa nuova caratteristica rappresenta un notevole passo avanti nell’uso della tecnologia di intelligenza artificiale. Volta a semplificare la comunicazione multilingue su WhatsApp. Gli utenti avranno la possibilità di tradurre manualmente i singoli messaggi ricevuti. Oppure di abilitare la traduzione automatica per tutti quelli in entrata. Per utilizzarla, sarà necessario scaricare un pacchetto specifico per la lingua desiderata. I testi tradotti verranno contrassegnati con un’etichetta distintiva nella chat. Così che le persone possano facilmente identificare quando una chat proviene da un mittente che parla una lingua diversa. Questo aggiornamento si allinea con l’impegno di WhatsApp a migliorare l’esperienza d’uso generale. Mantenendo nel contempo elevati standard di sicurezza e privacy grazie alla crittografia end-to-end.

Ma questa non è l’unica novità che l’app ha in serbo. Solo pochi mesi fa, a marzo, è stata annunciata la funzione di trascrizione dei messaggi vocali. La quale consentirà di leggere le trascrizioni degli audio ricevuti. In più, ad aprile, WhatsApp ha svelato un’importante modifica dell’interfaccia. Oltre ad aver introdotto la possibilità di integrare chat di terze parti. Sempre nello stesso periodo, è stata annunciata una revisione dell’età minima legale per l’uso della piattaforma. Poco prima, la decisione di interrompere il supporto per alcuni modelli di smartphone obsoleti. Queste innovazioni dimostrano l’impegno continuo dell’ applicazione nel migliorare e ampliare le sue funzionalità. Mantenendo sempre la sua posizione di leader indiscusso del settore.