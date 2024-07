PosteMobile, operatore virtuale di PostePay, ha da poco introdotto una nuova offerta estiva. Si tratta della Promo Creami Extra Wow 150. Questa è disponibile esclusivamente online o tramite canale telefonico ed offre un pacchetto davvero interessante. Infatti include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Insieme a 150 Giga di traffico dati mensili. È attivabile dal 4 luglio 2024 e resterà valida fino a fine mese, salvo modifiche. Il costo per accedervi di 6,99€ al mese. Per l’attivazione, è previsto un pagamento iniziale di 10€ per la SIM, più una prima ricarica di 10euro per il primo mese.

PosteMobile: opzione 5G e dettagli sull’uso del traffico dati

La suddetta promozione si distingue per il generoso bonus di 140GB aggiuntivi rispetto ai 10Gb inclusi di base. Così da portare il totale mensile a 150Gb. I nuovi utenti hanno la possibilità di scegliere tra attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità da altro operatore. Ad ogni modo, la Promo Creami Extra Wow 150 non è disponibile per i già clienti, che non possono cambiare il loro attuale piano. L’attuale promo rappresenta quindi una proposta vantaggiosa per chi cerca una tariffa competitiva per il periodo estivo.

PosteMobile, operante sulla linea Vodafone, offre anche un’opzione 5G per chi desidera navigare con le ultime tecnologie. Tale opzione, permette di accedere alla rete di quinta generazione al costo di 3€ al mese. Senza spese di attivazione aggiuntive. Per poterne usufruire è necessario disporre di uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta dal 5G.

Per quanto riguarda l’uso del traffico dati, i clienti ricevono 153600 credit ogni mese, corrispondenti ai 150Giga inclusi. Se il traffico dati mensile viene esaurito, la navigazione viene bloccata automaticamente. È possibile però, continuare a navigare con l’opzione Giga Extra. Essa offre 1Gb di traffico aggiuntivo al costo di 1,99€. In roaming nell’Unione Europea, è previsto invece, un limite mensile di 7,39Gb. Superato il quale si applicano tariffe per il traffico dati extra. I servizi inclusi senza costi aggiuntivi comprendono: Ti cerco, Richiama ora e controllo del credito residuo. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, si applicano tariffe a consumo e giornaliere per poter continuare ad utilizzare Internet.