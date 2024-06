Il trucco per liberare spazio sul tuo smartphone: ecco cosa fare

Siamo così abituati ad usare il nostro smartphone che non ci rendiamo conto di quante ore passiamo davanti al suo piccolo schermo. Qualsiasi sia la nostra attività, è diventato uno strumento così indispensabile da non poterne fare a meno. Gli esperti sono arrivati addirittura a lanciar un allarme per avvisare e cercare di far limitare l’uso dello smartphone, ma con scarso successo. Ma perché usiamo il cellulare così tanto? I social e le applicazioni, il navigare sul web ed il chattare su WhatsApp o su altre piattaforme di messaggistica, oltre al passare ore guardando video su TikTok, fino ad arrivare alle tante fotografie e i video ci rendono schiavi di questo dispositivo.

Cercare di catturare lo scatto migliore è ormai una pratica molto comune. Foto e foto riempiono la galleria dello smartphone fino a che non troviamo quella che più ci piace. Questo porta però alla creazione di immagini duplicate se non quadruplicate che occupano tantissimo spazio in memoria. Per riottenere un po’ di spazio ci ritroviamo a scartare singolarmente le immagini e i video inutili. Ma esiste un modo per evitare questa operazione manuale e far sì che il telefono svolga tutto in totale autonomia?

La funzione nascosta dello smartphone che salverà la memoria

In molti non sanno che esiste una funzione nascosta della Galleria dello smartphone che può fare proprio questo. Qual è il primo passo? Dopo aver preso il proprio telefono, si apre l’applicazione Galleria e si preme il pulsante Menu che si trova in basso a destra. Cosa succede dopo? Si clicca su Suggerimenti e poi si va sulla sezione Pulizia. Il passaggio successivo è quello decisivo: dobbiamo infatti cliccare sulla funzione “Elimina immagini duplicate”.

Grazie a questa funzionalità, possiamo sapere quante immagini doppie (e video doppi) abbiamo sul nostro smartphone. Selezionando infatti la voce “Elimina duplicati” e poi cliccando su “Elimina”, libereremo tantissimo spazio nella memoria. Non è fantastico sapere che esiste una funzione così utile e semplice da usare? Questa tecnica non solo ti aiuta a mantenere il tuo telefono più ordinato, ma ti consente anche di sfruttare al meglio la memoria interna del tuo dispositivo. Ora che conosci questo trucchetto, perché non provarlo subito? Vedrai che libererai tantissimo spazio in pochi minuti.