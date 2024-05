Il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, continua a sfornare nuovi prodotti caratterizzati dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente due nuovi smartphone, ovvero i nuovi Poco F6 e Poco F6 Pro. Rispetto ai modelli dello scorso anno, qui troviamo alcune piccole migliorie. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Poco annuncia ufficialmente sul mercato mobile i nuovi Poco F6 e Poco F6 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha annunciato ufficialmente sul mercato due nuovi smartphone. Come già accennato in apertura, uno di questi è il nuovo Poco F6 e c’è anche il nuovo Poco F6 Pro. Entrambi sono dotati di performance davvero elevate, grazie alla presenza dei soc Snapdragon 8s Gen 3 e Snapdragon 8 Gen 2. A supporto troviamo poi diversi tagli di memoria, tra cui RAM LPDDR5X e storage interno di tipo UFS 4.0.

Entrambi i device vantano poi la presenza di ampi display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Entrambi possono poi contare su una batteria molto capiente di 5000 mah. Il modello base supporta la ricarica rapida da 67W, mentre il modello Pro supporta la ricarica rapida da 120W. È presente inoltre la certificazione di impermeabilità IP64, il chip NFC per i pagamenti contacless, il sensore a infrarossi e anche il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Anche il comparto fotografico è poi ben curato. Il modello Pro vanta la presenza ad esempio di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Poco F6 e Poco F6 Pro saranno disponibili all’acquisto anche in Italia in diverse colorazioni (tra cui Black, White, Green e Titanium) ad un prezzo di partenza di 449,90 euro per il primo modello e 579,90 euro per il secondo modello.