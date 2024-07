Sunrise Wind: New York avvia il più grande parco eolico offshore

La città di New York ha iniziato la costruzione del Sunrise Wind, un parco eolico offshore da 924 MW sviluppato dalla società Ørsted. Una volta completato, sarà il più grande parco eolico offshore mai costruito, così potente tanto da riuscire a fornire energia elettrica a ben 600.000 famiglie. New York si sta posizionando così in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici attraverso ingenti investimenti nelle energie rinnovabili. La metropoli vuole riuscire a raggiungere almeno il 70% di produzione di elettricità pulita entro più o meno 6 anni, con alcune altre previsioni ancora più ottimistiche che vedono tale percentuale addirittura al 79%.

NY diventa un centro eolico

Il Governatore Hochul ha diramato la comunicazione con il quale ha avvisato tutti dell’inizio dei lavori per il parco eolico Sunrise Wind, esprimendo il suo grande orgoglio per questo importante step tecnologico verso l’energia pulita. Il progetto, che richiede un investimento di 700 milioni di dollari solo nella contea di Suffolk, prevede anche la creazione di almeno 800 posti di lavoro e pure ben retribuiti. Una grande opportunità per molti. Questi lavori saranno regolati da accordi di lavoro a progetto, garantendo la partecipazione dei sindacati in tutte le fasi della costruzione.

Il percorso di trasmissione dell’energia collegherà il parco eolico alla rete elettrica newyorkese, includendo la costruzione di una nuova stazione di conversione e l’ampliamento della sottostazione esistente della centrale di Smith Point County Park. Il piano di costruzione e funzionamento, che dovrebbe essere completato entro un paio di anni si spera, prevede una distanza obbligatoria tra le turbine eoliche. La distanza non è un caso ma una decisione dettata dalle direttive federali per i progetti nelle acque oceaniche.

Queste misure dovrebbero (in teoria) riuscire a proteggere gli habitat e le specie marine da interventi invasivi, garantendo uno sviluppo sostenibile dell’intero progetto. New York sta quindi dimostrando non solo di essere un centro finanziario, una città ricca di mode, arte e anche di inquinamento, ma cerca con evidenza di diventare il leader nazionale nella costruzione del settore eolico offshore, unendo lo sviluppo economico alla sostenibilità ambientale.