La One UI 7.0 è in fase di sviluppo da parte di Samsung. Il colosso coreano sta lavorando alla messa a punto della propria interfaccia utente e il possibile lancio sembra molto vicino. Infatti, nei giorni scorsi sono emersi alcuni dettagli che indicano come l’azienda potrebbe pubblicare la versione beta tra luglio e agosto.

Stando ad alcuni report, possiamo scoprire quali altre novità gli utenti Samsung possono aspettarsi dalla One UI 7.0. Gli utenti si troveranno di fronte ad un cambiamento importante in quanto ci saranno modifiche agli elementi dell’interfaccia.

Gli analisti indicano che Samsung modificherà diversi aspetti della UI tra cui le icone e le animazioni per rendere l’esperienza di navigazione sempre più fluida. In particolare, a subire le modifiche più importanti saranno le icone Fotocamera e Galleria che potranno vantare icone ridisegnate. Cambieranno anche l’icona del Browser e del Telefono con grafiche modificate e dotate di colori più vivaci.

Samsung si prepara a rivoluzionare la One UI 7.0 con nuove icone, nuove animazioni e anche funzionalità completamente inedite

Cambierà anche l’usabilità dello smartphone con l’introduzione di una feature che sembra ispirata alla Dynamic Island di Apple. Una sezione a forma di pillola verrà mostrata sul display in fase di chiamata per fornire informazioni aggiuntive.

Tuttavia, queste non saranno le uniche modifiche ma ci saranno cambiamenti più profondi. L’azienda coreana ha scelto di intervenire sui menu di sistema, modificando anche le impostazioni. Il motivo di questa scelta non è stato ufficializzato da Samsung ma sembra chiara la volontà di creare un proprio stile.

Infatti, sembra che il brand si stia progressivamente allontanando dal Material Design di Google per creare soluzioni uniche. Lo stile scelto da Mountain View è molto più flat mentre Samsung sta optando per soluzioni che creano un leggero effetto 3D.

Ricordiamo che al momento Samsung non ha fornito informazioni ufficiali in merito al rilascio della One UI 7.0 né alle funzionalità aggiuntive in arrivo. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.