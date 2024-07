Il volantino speciale di Comet, dedicato esclusivamente ai ferri da stiro Rowenta, emerge come un drago della convenienza con alcune delle proposte più interessanti nel mondo della tecnologia. La selezione comprende modelli in grado di stirare anche la piega più cocciuta che esista. Sono disponibili ferri compatti e portatili, ideali da mettere in valigia (anche una mini stile Ryanair), così come device più grandi e potenti, perfetti per gestire un accumulo di abiti a casa che fa ciao ciao dall’angolino da cui osserva da giorni e giorni.

Per chi cerca un dispositivo versatile da utilizzare quindi durante i viaggi, brevi o lunghi che siano, lo stiratore verticale Rowenta è una scelta eccellente. Fino agli inizi di agosto (mancano pochi giorni quindi), è offerto a soli 39,90 euro presso Comet. Altri modelli Rowenta stupefacenti e notevoli includono il Pro Style, particolarmente preciso anche se piccino disponibile a 119 euro e l’ancora più compatto, da stiva praticamente, Access Steam Pocket, sempre alla ottima cifra di 39,90 euro. Per esplorare e conoscere precisamente tutte le promozioni offerte da Comet in questo precisissimo istante, inclusi altri dispositivi, è possibile cliccare su questo link e si verrà catapultati sullo store online.