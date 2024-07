Errori più comuni da evitare mentre il telefono è in carica

Caricare il telefono per troppo tempo

Uno degli inconvenienti del nostro essere sempre connessi è che monitoriamo continuamente la. Le abitudini che si hanno ogni volta che si decide di caricare il dispositivo giocano un ruolo importante per evitare che si usuri in fretta. Di seguito glipiù comuni da evitare.

I telefoni moderni utilizzano quasi esclusivamente batterie ricaricabili agli ioni di litio e, sebbene queste batterie abbiano dimostrato di essere davvero efficienti in termini di dimensioni, oltre ad essere adattabili, presentano alcune limitazioni. In particolare, non sono adatte ad essere completamente scariche o lasciate in carica dopo aver raggiunto il 100% o almeno l’80%. Evitare questi due errori può soccombere al consumo lento ma inesorabile della capacità di carica complessiva di una batteria. Per il secondo scenario è sicuramente utile avere un dispositivo in grado di interrompere la ricarica una volta raggiunto il livello di carica voluto, ma non tutti dispongono di quest’opzione.

Caricare il telefono quando le temperature sono elevate

Questo riguarda più la sicurezza che la salute della batteria del telefono. Ciò significa che non è consigliabile, ad esempio, tenere il telefono sotto il cuscino mentre si ricarica durante la notte, o anche in qualsiasi punto del letto: coperte e lenzuola possono rendere il telefono sempre più caldo nel tempo. Ciò può anche provocare surriscaldamento e rischio di incendio. Aziende come Apple e Google consigliano di caricare il telefono sempre su una superficie a parte.

Acquistare cavi sostitutivi economici

I cavi sono facili da perdere ed economici da sostituire, ma fai attenzione a spendere troppo poco su questi articoli. I cavi peggiori in circolazione non sono particolarmente ben realizzati o adatti per un’alimentazione efficiente, quindi se usi un cavo che ti costa solo un euro su Amazon, non sorprenderti se il telefono si carica più lentamente o se il cavo diventa molto caldo mentre è in uso. Attenersi a marchi più affidabili, come il produttore originale del telefono o marchi riconosciuti, è sempre una scelta migliore.

Affidarsi alle applicazioni per il risparmio della batteria

Potrebbe essere allettante vedere se ci sono app là fuori che possono aiutare a limitare il consumo della batteria, ma non valgono il rischio. Per iPhone, ad esempio, è improbabile che siano in grado di accedere alle impostazioni significative. Su Android, un’app potrebbe essere in grado di ottenere un maggiore accesso al telefono, ma consigliamo di mettersi in guardia dal dare questo tipo di potere ad un’app esterna.

Carica del dispositivo e contenuti in streaming

Il surriscaldamento dei telefoni, come già accennato, è uno dei rischi principali da evitare. Non sottoporre a stress test il tuo cellulare mentre è in carica facendo qualcosa di intenso, che si tratti di riprodurre in streaming alcuni video HD o di giocare a un videogioco graficamente impegnativo. Lo stress che genererà un’attività simile per la batteria, sotto forma di calore, semplicemente non aiuta a lungo termine per quanto possa sembrare innocuo.