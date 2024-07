Non è passato molto tempo dalla presentazione ufficiale sul mercato del nuovo mid-range Nothing Phone 2a. Nonostante questo, l’azienda ha promesso da diverso tempo l’arrivo ufficiale di una nuova versione di questo smartphone. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Nothing Phone 2a Plus. Si tratta di un dispositivo che, come suggerisce il nome, sarà caratterizzato dalla presenza presenza di un plus rispetto al precedente modello. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nothing Phone 2a Plus, nuovo medio di gamma in arrivo, ecco le novità

Fra ormai pochissimi giorni il produttore tech Nothing annuncerà ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Nothing Phone 2a Plus. Quest’ultimo, a differenza del modello presentato qualche tempo fa, sarà caratterizzato da alcune specifiche tecniche più prestanti. In particolare, sembra che il processore prescelto sia decisamente più performante di quello del suo predecessore.

In particolare, a bordo del nuovo device di casa Nothing dovrebbe esserci il soc MediaTek Dimensity 7350 Pro. Si tratta di un processore da 3 Ghz e, a detta dell’azienda, sarà in grado di offrire delle performance superiori dal 10% rispetto al precedente modello. Saranno poi aumentate anche le performance della GPU. Quest’ultima dovrebbe dunque essere più performante del 30%.

Per il momento, questo è quello che sappiamo per certo su questo nuovo smartphone dell’azienda. Ricordiamo però che lo scorso Nothing Phone 2a è sempre un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Come processore, qui troviamo il soc MediaTek Dimensity 7200. In accoppiata, ci sono poi fino a 12 GB di memoria RAM. Questo smartphone può inoltre vantare la presenza della certificazione di impermeabilità IP54 contro acqua e polvere. La parte frontale è poi sarà sempre occupata da un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.