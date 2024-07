I consigli essenziali per lo smartphone per viaggiare senza intoppi

Quando si organizza una vacanza, alcuni piccoli accorgimenti per lo smartphone possono fare una grande differenza. Possono essere un modo per gestire al meglio gli imprevisti e a rendere il viaggio più sereno. Tra le risorse poco conosciute ma estremamente utili ci sono le eSIM turistiche. Queste SIM virtuali possono essere acquistate a basso costo ed utilizzate in qualsiasi parte del mondo. I vantaggi delle eSIM sono molteplici. In primis, mantengono il proprio numero di telefono e i relativi account di messaggistica, sono molto flessibili e possono essere acquistate per periodi di tempo o con quantità di dati specifici.

Esistono poi anche versioni multi-paese o con durate annuali, ideali per chi viaggia frequentemente. Per utilizzarle è necessario però avere uno smartphone compatibile. Ad esempio, si dovrebbe possedere uno tra gli ultimi modelli di iPhone, Galaxy e Google Pixel. Le eSIM si acquistano tramite app o sito e si auto-installano. Esse così offrono un modo semplice per gestire i dati residui e chiedere assistenza.

Avere la migliore connessione sullo smartphone in vacanza

Un accorgimento necessario e da noi fortemente consigliato riguarda il backup delle foto tramite rete cellulare. Durante le vacanze si scattano molte più fotografie (sappiamo che riempi la memoria di selfie) e si registrano più video del solito. In tal modo si consumano più rapidamente i dati disponibili su una eSIM. Come fare allora? Basta disattivare il backup delle foto tramite rete cellulare e lasciarlo attivo solo tramite Wi-Fi.

Sappiate anche che in alcuni Paesi alcuni servizi web occidentali sono bloccati. Sebbene alcune eSIM permettano di aggirare tali blocchi, è bene dotarsi di una VPN. Invece di spendere soldi per servizi commerciali, si può considerare la creazione di una propria VPN utilizzando Outline VPN. Questa soluzione permette di avere una soluzione più efficace, non rilevata dai sistemi anti-VPN, e di generare chiavi di accesso per i propri amici impostando soglie di dati per ciascuno se lo si desidera.

Altro suggerimento è quello di configurare un contatto di emergenza sullo smartphone. Se si perde il telefono, una persona onesta che lo trova potrebbe faticare a capire a chi appartiene. Una soluzione è inserire un foglio con un contatto di emergenza nella cover del telefono. In alternativa, si può modificare la schermata di blocco dello smartphone aggiungendo un contatto di emergenza così diviene subito visibile.