Recuperare la password del Wi-Fi: due metodi semplici e veloci

Hai dimenticato di nuovo la password del tuo Wi-Fi? Non sai come accedere a internet e ha disperato bisogno della connessione? Tranquillo, non devi resettare il modem o fare nulla di troppo complicato. Ci sono, fortunatamente, metodi molto più semplici e veloci che possono essere utilizzati e non dovrai far altro che accendere il tuo PC.

Hai ragione, dimenticare la password del proprio Wi-Fi può essere estremamente frustrante, soprattutto quando si ha urgente bisogno, Non dovrai far altro che seguire i nostri consigli e non ti troverai mai più in difficoltà.

Come recuperare la password del Wi-fi senza dover settare il modem

Il primo metodo suggerito per recuperare la tua password Wi-Fi è con l’utilizzo il Prompt presente nei Comandi di Windows. Questo strumento così immediato a cui forse non avevi pensato può aiutarti a visualizzare le informazioni della rete a cui sei connesso. Per iniziare, premi insieme i tasti “Windows + R” sulla tua tastiera per aprire la finestra di esecuzione. Digita “cmd” e premi poi direttamente su “Invio” per aprire il Prompt dei Comandi. Una volta aperto il Prompt dei Comandi, digita il comando “netsh wlan show profile name=NOME_WIFI key=clear”, sostituendo “NOME_WIFI” con il nome della tua rete Wi-Fi. Premi nuovamente il tasto di invio e scorri i risultati fino a trovare la riga in cui vi è “Key Content”. Accanto a questa voce troverai la tua password.

Se preferisci un’altra soluzione e se trovi il primo metodo complicato, puoi sempre recuperare la password tramite le impostazioni di Windows. Inizia cliccando sul pulsante Start o l’icona di Windows nell’angolo inferiore sinistro dello schermo. Seleziona poi le “Impostazioni”. Nella finestra clicca su “Rete e Internet” e poi seleziona “Wi-Fi” nel menu laterale sinistro. Clicca sulla rete a cui sei connesso posizionata al di sotto de “La tua rete”. Scorri verso il basso finché non trovi “Visualizza chiave di sicurezza Wi-Fi” e poi pigia “Visualizza”. Attenzione però, potrebbe essere necessario inserire le credenziali dell’amministratore o confermare l’azione per procedere. Questa opzione è intuitiva e molto sicura proprio perché potrebbe richiedere l’autorizzazione amministrativa.