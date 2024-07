WhatsApp, l’app di messaggistica leader a livello globale, ha aggiornato la sua integrazione con Meta AI. Così da offrire agli utenti una serie di nuove e affascinanti funzionalità. Questo aggiornamento utilizza il modello Llama 3.1. Rappresentando un’evoluzione notevole nell’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza d’uso. Tra le innovazioni principali c’è l’introduzione del supporto multilingue. Il quale estende le capacità della piattaforma a numerose lingue oltre l’inglese. Ora, MetaAI è in grado di comprendere e rispondere in italiano. Oltre che in francese, tedesco, hindi, portoghese e spagnolo. Ampliando così il suo raggio d’azione. Il tutto permettendo a un pubblico più ampio di interagire con la tecnologia in modo più naturale e intuitivo. Tale aggiornamento è attualmente attivo in 22 paesi. Con piani per un’espansione in Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun nei prossimi mesi. Questa situazione dimostra così l’impegno di WhatsApp nel rendere le sue tecnologiche novità più accessibili a livello globale. Così da rispondere alle esigenze di una base di persone sempre più diversificata.

WhatsApp: nuove funzionalità per la creatività e l’autosufficienza, cosa cambia

Il recente aggiornamento di Meta AI su WhatsApp introduce anche due innovative funzionalità. Le quali puntano a trasformare il modo in cui i clienti interagiscono con le immagini e l’intelligenza artificiale. La funzione “Immagina Modifica” rappresenta un grande passo avanti nel campo della personalizzazione visiva. Infatti ora, partendo da un’immagine di base è possibile modificarla attraverso comandi specifici. Attraverso cui si potrà personalizzarla secondo le preferenze individuali di ciascuno. Questo strumento è progettato per semplificare il processo creativo. Così da offrire la possibilità di adattare e modificare le proprie foto con maggiore facilità e precisione.

In aggiunta, “Immagina Me Stesso” è una funzione che consente di visualizzarsi in una varietà di contesti e situazioni diverse. Utilizzando comandi personalizzati, è possibile generare immagini che mostrano l’utente in scenari inediti. Come con un look completamente nuovo, impegnato in sport estremi o in località esotiche. Questa caratteristica stimola così la creatività individuale. Ma offre anche un modo divertente e innovativo per esplorare nuove identità e avventure virtuali. Attualmente, tali funzioni sono disponibili principalmente negli Stati Uniti. Anche se è previsto un rilascio globale imminente. Il team di sviluppo di MetaAI si è dedicato a migliorare continuamente la tecnologia. Cosa che riflette l’impegno dell’ azienda nell’evolvere costantemente le proprie soluzioni. Così per offrire un’esperienza sempre più raffinata e user-friendly.