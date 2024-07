Huawei sta ultimando lo sviluppo della nuova famiglia Watch GT 5 e la prossima generazione di smartwatch verrà annunciata molto presto. Secondo le indiscrezioni emerse, la serie sarà composto dalla variante base a cui si affiancherà anche il modello Pro.

In queste ore, i due smartwatch sono stati avvistati presso gli uffici di certificazione in diversi mercati. Huawei ha avviato i processi amministrativi per il lancio in Cina, Indonesia e Singapore. Le pratiche hanno permesso di scoprire i numeri di modello dei due Watch GT 5 e anche altre informazioni in stanno avvicinandosi al lancio.

Entrambi i modelli hanno ottenuto certificazioni in diverse regioni, confermando un lancio imminente. I due smartwatch sono caratterizzati rispettivamente dal numero di modello VLI-B19 e VLI-B29. Tra le informazioni emerse, possiamo scoprire che i due Watch GT 5 avranno tutte le funzionalità di monitoraggio della salute, la connettività Bluetooth e la possibilità di visualizzare le notifiche ricevute sullo smartphone.

Stando a quanto emerso in precedenza, il Watch GT 5 sarà caratterizzato dalla certificazione IP68 che assicura la resistenza all’acqua e alla polvere. Inoltre, lo smartwatch supporterà la ricarica a 18W. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche né tanto meno sono disponibili informazioni in merito al lancio globale.

Tuttavia, basandoci sulla scheda tecnica del Watch GT 4, ci aspettiamo che Huawei punti ad alzare ulteriormente l’asticella della dotazione tecnica. Per la precedente generazione, Huawei ha utilizzato un display AMOLED circolare da 1,32 pollici dotato di una risoluzione 466 x 466 e 352 PPI.

Il device è caratterizzato da una cassa da 41mm e la batteria offre fino a sette giorni di autonomia. La variante da 46mm, invece, integra una batteria più grande in grado di raggiungere fino a 14 giorni di autonomia.

Le attività sportive supportate sono oltre 100, confermando l’attenzione di Huawei alle esigenze degli sportivi. Sarà anche possibile tracciare con precisione la posizione e monitorare il sonno, l’attività fisica e la salute femminile.