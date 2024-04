Ebbene sì nemmeno morto un Papa che già se ne fa un altro, welcome sembra infatti intenzionata a mettere molto presto sul mercato l’erede dello Snapdragon 8 Gen 3, ovvero il Gen 4.

A quanto pare il prossimo processore dell’azienda potrebbe però avere un rilascio diverso rispetto al precedente, potrebbe infatti arrivare in esclusiva inizialmente sui device top di gamma di Xiaomi, il 15 e il 15 Pro, i quali saranno i primi basati su questa nuova piattaforma che l’azienda presenterà ufficialmente a ottobre.

Subito dopo Xiaomi Sarà poi il turno di OnePlus e IQOO, di conseguenza i primi device con questo nuovo SoC saranno:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

OnePlus 13

iQOO 13

Cosa sappiamo al momento

Al momento della prossima serie top di gamma di Xiaomi sappiamo veramente poco, quello che preoccupa molti è la possibilità di incappare nell’assenza del top di gamma 15 Pro nel mercato europeo come accaduto per il modello precedente.

Le info sono al momento poche però inizia già a circolare qualcosa:

SoC mobile: Snapdragon 8 Gen 4

Riconoscimento biometrico/impronta digitale: scanner a ultrasuoni

scanner a ultrasuoni Pannello modello base: schermo piatto

15 Pro: comunicazione satellitare bidirezionale

Modulo fotocamere 15 Pro: posteriori: OV50K + JN1 + OV50B con periscopio

Stesso discorso vale anche per OnePlus 13, potrebbe essere tra i primi a vantare il nuovo processore di Qualcomm:

SoC mobile: Snapdragon 8 Gen 4

Riconoscimento biometrico/impronta digitale: scanner a ultrasuoni

scanner a ultrasuoni Tre fotocamere posteriori ordinate in verticale

Pannello: OLED LTPO con risoluzione 2K

Non rimane dunque che attendere il prossimo autunno, la presentazione dello Snapdragon 8 Gen 4 porterà con se sicuramente delle smentite o delle conferme su quanto trapelato in rete, dinamica che se confermata potrebbe in realtà scuotere l’equilibrio del mercato dal momento che molti produttori di altissimo livello puntano da sempre su Qualcomm per i propri smartphone, in primis Samsung, sebbene stia lavorando molto per azzerare il gap con i suoi Exynos che però non sembrano ancora in grado di competere.