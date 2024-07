Netgear Orbi AX6000, appartenente alla serie 860, è un sistema WiFi mesh di altissima qualità, indiscutibilmente uno dei migliori in circolazione, per quanto riguarda la qualità costruttiva, parlando quindi di design e estetica, ed anche le prestazioni, dimostrando a tutti quanto si possa creare un dispositivo di altissimo livello. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi al prodotto recensito, dovete sapere che sul mercato lo troverete in tre versioni differenti, le quali differiscono (oltre che nel prezzo), nel numero di componenti inseriti all’interno della confezione. La versione da noi testata è la RBK863SB, il che va ad identificare la presenza di tre unità (precisamente un router da collegare direttamente alla presa a muro e 2 satelliti, il cui compito è proprio quello di estendere il segnale all’interno dell’abitazione). Indipendentemente dalla versione scelta, anche quella con un router + il singolo satellite (ed eventualmente di colorazione bianca), tutto il discorso relativo a prestazioni e design non cambia in alcun modo.

Tutte le unità sono, da un punto di vista puramente estetico, praticamente identiche tra loro, raggiungendo dimensioni di 254 x 190,5 x 71,12 millimetri, ed un peso di 1,29kg. Il form factor ricorda chiaramente il Netgear Orbi 6E, recensito da noi in passato, essendo un parallelepipedo con base rettangolare che tende ad allargarsi a circa 2 centimetri dal piano di appoggio, con una sorta di sorriso all’interno del quale è stato posizionato il led di stato (utilissimo per certificare lo stato di utilizzo del prodotto: acceso, collegato e simili). Il tutto si concludo con una piega verso lo stesso spessore della basse, per chiudere il parallelepipedo in cima.

I materiali utilizzati da Netgear sono in prevalenza plastici, ma non sono di bassa qualità, tutt’altro. Sin dal primo istante appare robusto ed affidabile, è chiaro che potrebbe rovinarsi se dovesse cadere a terra, ma la sua finitura opaca lo rende anche più resistente alle impronte o alla polvere. L’eleganza la gioca da padrona, è un set che non sfigura assolutamente in una casa dall’arredamento moderno, dandogli quel tocco in più che ci saremmo aspettati di trovare, dati gli ottimi risultati raggiunti con i modelli delle altre serie.

Contenuto della confezione e Installazione

Netgear Orbi AX6000 viene a tutti gli effetti definito un sistema WiFi mesh, ciò sta a significare che il suo scopo principale riguarda la ricezione del segnale telefonico dalla presa di corrente, la creazione di una rete WiFi condivisa con i vari satelliti dislocati negli ambienti, così da riuscire ad avere un segnale unico e diffuso in maniera corretta, rispettando standard elevati. Da notare che, essendo un sistema Mesh, una delle sue caratteristiche principali è la modularità, in altre parole nessuno vi vieta di acquistare il set di router+satellite, per poi decidere di aggiungere in un secondo momento (o sulla base delle vostre necessità), altri satelliti.

Il nostro set, RBK863SB, prevede all’interno della confezione, come vi abbiamo anticipato: un router Orbi WiFi 6, 2 satelliti Orbi WiFi 6, un unico cavo ethernet da 2 metri (che dovrà essere utilizzato per collegare il router al segnale internet), tre alimentatori 19V/3,16A (essendo assente qualsivoglia tipologia di batteria interna) e la guida introduttiva.

L’installazione è estremamente semplificata, non dovete fare altro che collegare il router con il cavo ethernet e posizionare tutti i satelliti dove volete diffondere il segnale nell’abitazione. In pochi minuti, seguendo la procedura guidata disponibile sull’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS, riuscirete a settare il tutto, senza richiedere particolari competenze o abilità.

Specifiche tecniche

Con il prodotto recensito è possibile creare una rete WiFi tri-band, supporta quindi ben tre bande differenti, per un totale di 6000 Mbps. Sulle singole componenti si trovano 8 antenne ad alte prestazioni con amplificatori ad alta potenza, mentre all’interno muove le fila un processore quad-core con frequenza di clock a 2,2Ghz, affiancato da memoria Flash NAND da 512MB e 1GB di RAM. Tecnicamente ogni router/satellite riesce a creare una rete WiFi in grado di coprire fino a 180 metri quadrati, incluse le aree esterne, per questo motivo all’atto dell’acquisto dovrete valutare lo spazio da coprire, poichè il nostro set è l’ideale per una abitazione da 540 metri quadrati complessivi.

Il backhaul WiFi tri-band, brevettato dalla stessa Netgear, è il fiore all’occhiello che permette di collegare simultaneamente fino a 100 dispositivi, ed ottenere sempre le massime prestazioni. Inoltre, il design dell’antenna di nuova generazione è in grado di incrementare la copertura del 20%, riuscendo a raggiungere anche le aree più remote degli ambienti. Va specificato, e ricordato, che Netgear Orbi AX6000 è compatibile con qualsiasi operatore telefonico, potrete fruire appieno di ogni singola funzione, a prescindere da ciò. La rete creata è compatibile con WiFi 6, perfetto per la migliore gestione della banda e del numero di device connessi.

Connettività e Software

A tutti gli effetti le singole componenti puntano forte sul WiFi, ma nella parte posteriore delle stesse è possibile trovare anche una buona dotazione fisica: il router include quattro porte ethernet da 1Gpbs ed una porta WAN da 10gbps. Quest’ultima è fondamentalmente la porta da utilizzare per il collegamento al segnale internet, così da risultare perfettamente compatibile anche con la fibra gigabit (fino a 10gbps), senza perdite o rallentamenti.

Osservando da vicino il satellite, invece, notiamo la presenza di quattro porte ethernet da 1 gigabit (le stesse del router, per intenderci), che potranno essere utilizzate, come nel caso precedente, per il collegamento fisico di dispositivi di vario genere, quali possono essere televisori, console, notebook o qualsivoglia altro device con connessione di questo tipo. In entrambi i casi è possibile notare la presenza di un tasto Sync, rappresentante il modo più semplice e diretto per aggiungere satelliti al sistema, basterà premere entrambi i pulsanti (router + satelliti) ed in pochi secondi si avrà la perfetta connessione.

E’ indubbio che la gestione con il sistema operativo pre-installato sia uno degli aspetti che maggiormente ci ha convinti in fase di utilizzo, una soluzione alla portata di tutti, anche degli utenti più inesperti, capace allo stesso tempo di offrire il plug&play che molti di noi vanno cercando, fino a sfociare verso una profonda personalizzazione con tante funzioni molto interessanti: creazioni di rete privata, reti ospiti, modifica delle chiavi di accesso, a cui aggiungere anche alcune chicche di casa Netgear. Tra queste annoveriamo Netgear Armor, il sistema di sicurezza internet con la protezione automatica, che prevede anche aggiornamenti ed avvisi sul monitoraggio e la protezione di tutti i dispositivi connessi; nel caso in cui, invece, abbiate in casa dei bambini, non manca all’appello lo Smart Parental Control di Netgear, che permette di gestire il tempo e l’accessibilità dei figli ad internet.

Prezzi

Come vi abbiamo anticipato, Netgear Orbi AX6000 può essere acquistato sia sul sito ufficiale che su Amazon, ad un prezzo decisamente conveniente. Il set con il router ed un satellite ha un valore di listino di 899 euro, in questo periodo scontato a 699 euro con incluso un anno di Netgear Armor; volendo invece puntare alla nostra versione, con due satelliti ed un router, sempre con incluso un anno di Netgear Armor, la spesa sale di listino a 1299 euro, per poi scendere con la promozione corrente a soli 999 euro. Nell’eventualità in cui vogliate acquistare un satellite aggiuntivo, per una copertura ulteriore di 180 metri quadrati, dovete sapere che sarà necessario investire 499 euro di listino, sceso a 399 euro con l’offerta.

Netgear Orbi AX6000 – conclusioni

In conclusione Netgear Orbi AX6000 può davvero rappresentare la soluzione migliore per gli utenti che vogliono accedere alla creazione di una rete WiFi mesh di altissima qualità, pur mantenendo un occhio anche al design. Le singole componenti sono assolutamente uniche nel loro genere, belle da vedere e da toccare, con materiali di livello ed una resistenza che supera di gran lunga le aspettative; discorso simile per le prestazioni, resta sicuramente un prodotto in grado di offrire davvero tanto con il minimo sforzo. La sua natura plug&play, ma che allo stesso tempo nasconde anche una profonda possibilità di personalizzazione, rappresenta poi il fiore all’occhiello che effettivamente stavamo cercando, risultando molto più versatile e facile da utilizzare.

E’ chiaro che per godere di cotanta qualità il prezzo di vendita non possa essere ridotto, i 1299 euro richiesti per l’acquisto (di listino) del set da noi testato, li riteniamo più che bilanciati, proprio perché si ha la certezza di riuscire a raggiungere funzionalità che altrimenti nessun altro sarebbe in grado di offrire. La scelta sul set da acquistare dipende da voi, è chiaro che con 3 componenti si abbia la necessità di ambienti molto grandi, tanto da arrivare anche a 540 metri quadrati, per una abitazione standard riteniamo assolutamente bilanciato il kit da 2 componenti, già 360 metri quadrati sono più che sufficienti (come vi abbiamo anticipato, ricordiamo che sono presenti due colori differenti: bianco o nero, pressoché identici in tutto, se non appunto nel colore).