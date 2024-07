Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate, ed in occasione della Cerimonia di apertura, Samsung ha voluto presentare il mondo Techmentary, un cortometraggio che punta a mostrare a tutti il ruolo dell’azienda come partner paraolimpico e olimpico su base mondiale, mostrando oltretutto le innovazioni più recenti, che puntano a mantenere la promessa “Games Wide Open”.

Il documentario sottolinea l’impegno di Samsung nel voler migliorare l’esperienza olimpica sia degli atleti che degli spettatori, puntando ad avvicinare i fan direttamente all’azione della Cerimonia, nonché alla gara di vela, con il Samsung galaxy S24 Ultra, ma anche catturando una nuova prospettiva sul podio con il selfie della vittoria, che solo il Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition pare essere in grado di scattare. Sarà possibile trovare, sempre all’interno del video, anche una serie di commenti degli esperti dell’azienda.

Samsung e Giochi Olimipici: una partnership che dura tanti anni

Sono quasi 40 gli anni della partnership tra Samsung ed i giochi Olimpici e Paralimpici, tutto ha avuto inizio nel 1988, quando a Seul iniziò il suo lungo cammino di partner ufficiale, per poi estendersi, dal 1998, come partner ufficiale per le apparecchiature di comunicazione e informatica wireless, con l’introduzione, esattamente lo stesso anno, del primo programma Call Home, permettendo ad oltre 2500 atleti dei Giochi, di chiamare in modo completamente gratuito le proprie famiglie a casa. Un’altra grande innovazione fu, nel 2004, l’applicazione Wireless Olympic Works (WOW), con aggiornamenti in tempo reale su tutti i Giochi olimpici.

Tutto ciò non mancherà anche nei Giochi di Parigi 2024, con l’installazione di 200 Samsung galaxy S24 sulle imbarcazioni per fornire una visione unica della Cerimonia di apertura ai propri fan. Oppure, durante le gare di vela, il Galaxy S24 Ultra verrà sfruttato per trasmettere i filmati in diretta, con copertura molto ampia, nonostante le condizioni difficili che si potrebbero riscontrare in fase effettiva di utilizzo.