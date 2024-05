Recentemente sono state varie le indiscrezioni trapelate sui nuovi dispostivi Xperia 1 VI ed Xperia 10 VI. Ma ora finalmente arriva una delle notizie più attese. Infatti, Sony ha ufficializzato un nuovo evento il 15 maggio durante il quale verranno svelati i nuovi smartphone in arrivo. Alle 9:00 ora italiana l’azienda trasmetterà l’evento in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale “Sony | Xperia”.

Non è stato ancora specificato dove si terrà fisicamente l’evento. Ma considerando al riferimento al fuso orario nel post ufficiale è ipotizzabile che la presentazione si svolgerà in Giappone.

Sony annuncia l’evento dedicato ai nuovi Xperia

Manca quindi circa una settimana prima che Sony riveli al mondo i suoi nuovi smartphone Xperia. Second quanto riportato da alcune indiscrezioni online sembra che il prossimo 1 VI dovrebbe essere più largo se paragonato al suo predecessore. A cambiare saranno soprattutto le proporzioni del display. Quest’ultimo, insieme ai bordi, saranno presumibilmente più piatti. Nonostante questa differenza i due dispositivi risultano simili dal punto di vista del design.

Sempre seguendo quanto rivelato dai rumor, la luminosità del pannello aumenterà di 1,5 volte e il refresh rate adattivo per i nuovi dispositivi arriverà fino a 120 Hz. Sembra invece che Sony non abbia previsto modifiche particolari per il form–factor delle cornici. Infatti, sia quella inferiore che quella superiore dovrebbero presentarsi più spesse.

Per quanto riguarda l’hardware dovrebbe basarsi sul chip di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Sembra invece che per la memoria, Sony abbia optato per RAM LPDDR5X. Mentre per le memorie di archiviazione si è optato per flash UFS 4.0.

Il comparto fotografico della nuova gamma Xperia sarà caratterizzato da tre sensori e potrebbe mostrare diversi miglioramenti. Tra questi, spicca la capacità di zoom fino a 7x. Infine, sarebbero previsti miglioramenti anche per la batteria. I cambiamenti principali riguardano la sua durata grazie a 5000 mAh. Inoltre, entrambi i dispositivi Xperia avranno al loro interno preinstallato il software Android 14.