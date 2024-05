Fino ad appena qualche settimana fa, le indiscrezioni riguardo il nuovo dispositivo Xperia sembravano suggerire dei cambiamenti che non comprendevano però il comparto fotografico. Un recente rumor, invece, sembra mettere in discussione quanto creduto. Infatti, a meno di un mese dal possibile lancio del dispositivo, è circolata online una novità decisamente interessante. Il nuovo Xperia 1 VI presenterebbe un vetro temperato messo a disposizione per i tre sensori presenti sul retro molto più grande rispetto i predecessori.

Cambiamenti per il nuovo dispositivo Xperia

Nello specifico, le dimensioni sono 1,5 x 5,2 cm per il dispositivo Xperia 1 VI e 1,3 x 4,9 cm per il modello 1 V. Come evidente la differenza è minima, ma non è ancora chiaro se si tratti di una modifica prettamente estetica o se riguardi dei cambiamenti più intensi. Ciò che sappiamo è che situazione analoga si è presentata con l’evoluzione di un altro dispositivo Xperia, ovvero il 10 VI. Anche in questo caso, infatti, è presente un vetro protettivo che presentava un vetro protettivo di dimensioni più grandi. Considerando quanto detto, dunque, è ipotizzabile che anche in questo caso potrebbe presentarsi un modulo posteriore rinnovato. La differenza con questo modello è il numero di fotocamere. Da tre si passa a due.

Ma come annunciato, e considerando le strategie passate di Sony, potrebbe trattarsi solo di un ridimensionamento estetico del modulo fotocamere. La principale differenza riguarda la sua forma. Infatti, si assiste al passaggio da un fattore di forma allungata (21:9) per il dispositivo Xperia 1 V e i predecessori ad uno che lo è meno (19,5:9).

Un cambiamento estetico avrebbe senso considerando il passato dell’azienda. Infatti, in questo caso un prodotto più largo rispetto al passato potrebbe sembrare troppo piccolo. Invece, lo scopo di Sony potrebbe essere quello di mantenere un equilibrio estetico che diversamente andrebbe perso. Quanto detto, potrebbe giustificare la revisione delle dimensioni del nuovo dispositivo Xperia.