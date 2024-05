CoopVoce, la EVO 30 costa 5,90 euro al mese per sempre

CoopVoce è diventato famoso viste le sue offerte mobili sempre piene di contenuti e molto economiche. Il merito del successo può anche essere attribuito alla continuità, siccome i prezzi di CoopVoce durano per sempre senza mai scadere. Questo è proprio ciò che gli utenti ricercano all’interno di un’offerta mobile, ovvero la longevità e la sicurezza.

Chi sottoscrive una nuova promozione, vuole che questa duri per sempre al prezzo scelto ed è il caso delle EVO di CoopVoce. Dopo diverso tempo sono tornate disponibili più soluzioni, ma una su tutte avrebbe rubato tanti utenti alla concorrenza. Si tratta della nuovissima EVO 30, offerta mobile che ha tutt’altro prezzo rispetto ad un tempo. Al suo interno gli utenti possono trovare tutto quello che desiderano, tenendo conto di minuti, messaggi e giga.

Inoltre a deporre in favore di questo fantastico gestore ci pensano anche gli utenti. Ad oggi sono oltre il 95% le persone soddisfatte, con più persone che hanno dichiarato di non aver mai ricevuto brutte sorprese da CoopVoce. Basandosi sulla forte rete di TIM, l’azienda è riuscita a diventare una delle migliori migliori e oggi lotta per esserlo ancora a lungo.

CoopVoce, le migliori promo del giorno sono le EVO: la 30 è quella del momento

Nella EVO 30 ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 30 giga in 4G. Il prezzo mensile è di soli 5,90 € al mese per sempre.

Per quanto riguarda invece il costo di attivazione, bisogna pagare una cifra di 10 € solo la prima volta. Non c’è nessun problema per quanto concerne invece la spedizione della scheda SIM che è gratuita.

CoopVoce inoltre permette agli utenti di beneficiare anche di un altro aspetto importantissimo, ovvero le nuove schede virtuali dette anche eSIM. Con la scelta di una scheda del genere, si può optare per una portabilità molto più rapida, in quanto va semplicemente installata. Così facendo, si può evitare di attendere diversi giorni prima di avere un numero definitivo.