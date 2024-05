Google ha annunciato il rilascio di ChromeOS 124. Una versione che promette di rivoluzionare l’esperienza utente sui laptop della linea Chromebook. Tale aggiornamento mira principalmente a migliorare il multitasking e ottimizzare la gestione della connessione Wi-Fi. Promettendo di dare priorità alle attività più importanti come gaming e videochiamate.

Una delle caratteristiche più attese è sicuramente la nuova modalità di configurazione dello schermo diviso. Quest’ultima si ispira al già noto layout presente su Windows. Gli utenti avranno la possibilità di ancorare una finestra su un lato del display e selezionarne un’altra tra le anteprime visualizzate sull’altro lato. Semplificando così il passaggio tra diverse applicazioni e rendendo più fluida la navigazione su più siti. Si tratta di una funzionalità innovativa che si preannuncia come un prezioso alleato per chi lavora su più progetti contemporaneamente. Oppure per chi desidera tenere sotto controllo diverse attività senza dover costantemente passare da una finestra all’altra

ChromeOS 124 e la nuova gestione della rete Wi-Fi

Ma le novità non finiscono qui, ChromeOS 124 introduce anche il supporto al Wi-Fi QoS (Quality of Service). Una tecnologia che permette di dare priorità a determinate applicazioni rispetto ad altre durante la gestione della connessione WiFi. Questo si traduce in un’esperienza di navigazione più fluida e senza interruzioni. Soprattutto durante l’utilizzo di applicazioni sensibili alla latenza come i giochi online o le chiamate-video. Grazie al Wi-FiQoS, Chromebook sarà in grado di ottimizzare il traffico di rete in modo intelligente. Garantendo una maggiore stabilità e qualità della libea anche in presenza di reti congestionate.

In più, ChromeOS124 porta con sé altre interessanti migliorie. Tra cui la possibilità di ingrandire il puntatore del mouse. Quest’ultima funzione, seppur apparentemente semplice, si rivela estremamente utile per gli ipovedenti o per coloro che necessitano di un’interfaccia più accessibile. Tale personalizzazione può essere effettuata attraverso le impostazioni di accessibilità. Consentendo a un numero maggiore di assidui fruitori di godere appieno di questa nuova esperienza d’uso. Insomma un aggiornamento che conferma, ancora una volta, l’impegno di Google nell’offrire soluzioni innovative e accessibili per chiunque.