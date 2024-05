Stando le ultime iscrizioni Samsung potrebbe presto dire addio alle GPU AMD per i suoi socket Exynos nel 2026, Secondo alcune fonti tedesche infatti la casa sudcoreana sta sviluppando internamente una propria GPU che andrà dunque a comporre i futuri professori della famiglia Exynos per Samsung.

Per chi non lo sapesse Samsung è AMD hanno annunciato nel 2023 una collaborazione su base pluriennale, quest’ultima sanciva l’utilizzo della tecnologia RDNA nei socket mobile di Samsung, accordo che era l’estensione di un precedente rapporto lavorativo iniziato nel 2019.

Si punta in casa

stando a quanto trapelato in rete i dispositivi top di gamma della società sudcoreana come la serie Galaxy S25 continueranno ad utilizzare le proposte di AMD, fermandosi però a quell’anno, l’intesa infatti non sarà prolungata e nel 2026 vedremo un processore completamente nato in casa Samsung.

Di conseguenza per il prossimo anno non sappiamo bene cosa aspettarci, la GPU che sarà presente all’interno del processore della prossima famiglia di Samsung Galaxy S potrebbe essere una semplice evoluzione di quella attuale in chiave ottimizza forse sarà basata sulla architettura RDNA 4.

Si tratta dunque di un cambiamento di rotta decisamente importante da parte di Samsung che è coerente con la politica aziendale che prevede il puntare forte sulla propria CPU che stando alle dichiarazioni di Samsung stessa nel corso dei prossimi anni dovrebbe pareggiare le prestazioni di quelle Qualcomm facendo dunque non sentire l’eventuale assenza di queste ultime nei propri dispositivi di fascia alta, per chi non lo sapesse infatti Samsung programma di introdurre in via definitiva i propri Exynos in futuro mettendo da parte i processori Snapdragon.

Non rimane dunque che attendere i prossimi anni per vedere se queste indiscrezioni sono vere oppure si tratta solo di voci di corridoio ciò che è certo e che Samsung sta lavorando per migliorare la propria produttività dal punto di vista dell’hardware stampato in casa.