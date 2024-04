È evidente che in questo momento gli sforzi maggiori di Google sono rivolti ad Android. Questo non significa però che ha dimenticato ChromeOS. Il sistema operativo per notebook di Google non richiede ingenti risorse hardware per funzionare.

A prova dell’attenzione anche verso quest’ultimo è in arrivo un nuovo aggiornamento che condurrà ChromeOS alla sua versione M123.

Interessante aggiornamento per ChromeOS

A diffondere questa notizia è stata la stessa azienda madre del sistema operativo in un annuncio sulla pagina di supporto della Community dei Chromebook. Nell’annuncio sono state presentate anche alcune delle prossime novità in arrivo che miglioreranno la possibilità di personalizzare il sistema operativo affinché si adatti alle esigenze degli utenti.

Anche se alcune di queste possono sembrare banali, sono davvero importanti per assicurarsi un’esperienza utente sempre più flessibile ed aggiornata.

La funzione permette di personalizzare le scorciatoie sulla tastiera. Agli utenti verrà fornita la possibilità di creare le combinazioni di tasti che preferisce per creare le proprie scorciatoie. Anche i tasti del mouse. Se si è dotati di un mouse con più di due pulsanti la funzione permette di assegnare ad ognuno, o ad una loro combinazione, una funzione specifica.

Tramite il Chromebook è disponibile anche la funzione hotspot per condividere la connessione. Al momento però su ChromeOS l’hotspot è disponibile solo negli Stati Uniti. Arriverà anche in altri paesi magari più avanti.

Inoltre, sarà possibile selezionare le proprie lingue preferite e sceglierne specifica per ogni singola app. In questo modo anche se, ad esempio, si imposta il sistema operativo ChromeOS in italiano, è possibile impostare l’inglese come lingua principale per una delle proprie app.

Sembra che un’ulteriore novità riguardi le nuove voci per il text-to-speech, che risulteranno più naturali e più umane rispetto al passato.

Il nuovo aggiornamento è in fase di rollout. La diffusione sta per iniziare e progressivamente arriverà a tutti gli utenti.