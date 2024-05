Nonostante l’attuale top di gamma di casa Xiaomi si è appena arrivato sul mercato, parliamo di Xiaomi 14 ultra, viene spontaneo chiedersi quando uscirà Xiaomi 15 in Italia, al momento ovviamente non ci sono date certe, una nuova indiscrezione però sembra gettare luce sulla possibile finestra di uscita del prossimo top di gamma cinese.

Nelle scorse ore il leaker Chat Station ha spiegato che il prossimo top di gamma della famiglia Snapdragon, l’8 Gen 4, uscirà circa metà ottobre, venendo presentato in concomitanza di smartphone che lo monteranno a bordo, secondo le rivelazioni l’azienda ha siglato un accordo con Xiaomi per una fornitura anticipata ed esclusiva delle sue prossime CPU top di gamma, ciò dovrebbe portare a un’uscita in contemporanea di entrambi i prodotti, di conseguenza Xiaomi 15 potrebbe arrivare proprio a metà ottobre di quest’anno.

Uscita contemporanea

Viene da sé pensare che dunque il prossimo top di gamma dell’azienda cinese utilizzerà la CPU top di gamma del mercato, di conseguenza il periodo di lancio utile per lo smartphone potrebbe essere tra il 10 e il 20 ottobre di quest’anno, almeno per quanto riguarda il mercato cinese, ovviamente per quanto riguarda i mercati occidentali le cose cambiano, il lancio del dispositivo potrebbe farsi attendere per un po’ di mesi sforando anche nel 2025.

Altre indiscrezioni poi forniscono numerosi dettagli su quello che potrebbe essere il comparto fotografico del prossimo top di gamma di Xiaomi, quest’ultimo dovrebbe avere delle nuove fotocamere da 50 megapixel sviluppate in collaborazione con Leica, lo schermo dovrebbe essere di circa 6,36“ con dimensioni totali intermedie tra un top di gamma assoluto e un device tradizionale, in ultimo abbiamo che il dispositivo dovrebbe integrare uno scanner ultrasonico per le impronte digitali, più preciso e veloce di quello attualmente presente.

Non rimane che attendere la fine di questo 2024 per avere informazioni aggiuntive e soprattutto dettagli sul prezzo e sull’arrivo nel mercato europeo.